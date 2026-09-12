Nueva derrota de la UD Ourense sin paliativos ante la UD Logroñés (0-3)

Algo debe cambiar en la UD Ourense. Tercera jornada de liga, todavía con la competición en su arranque, pero tres derrotas, con escasas opciones de puntuar en los partidos, salvo en el inicial. En este último ante el Logroñés, el equipo de rojillo se vio superado en todas las facetas del juego por un Logroñés que le pudo endosar una goleada que pudo hacer mucho daño, pero su falta de acierto en el remate y la buena actuación del meta Rielo salvaron un marcador de estrépito ya en el primer tiempo.

Cambios sorpresa en la alineación inicial y una jugada entre Ferreiro y Rufo a los dos minutos de juego con marchamo de gol que salvó Taiby fueron la carta de presentación de un equipo que llegó hasta ahí en lo que al partido se refiere. Porque desde ese minuto, el Logroñés se hizo con el control del juego y de la posesión y, en general, del partido, y solo necesitó dos minutos para adelantarse en el marcador tras una doble ocasión de Anai, que acabó marcando ante Rielo con un gran disparo. El gol, lejos de espolear al equipo de Juan Carballo, le cayó como una losa, pero más porque el choque se convirtió en un quiero y no puedo.

Sin ganar un duelo, a tres velocidades menos que el rival, sin posesión y desbordado por ambas bandas, Rielo se convirtió en el protagonista del encuentro porque la presencia del Logroñés en el área era constante y todas ellas con marchamo de gol. Anai en dos ocasiones, Baselga, Maroto y Santana en otras dos tuvieron opción para llegar al descanso con una goleada de escándalo, pero la mejor noticia para los rojillos era el 0-1.

Y tras el mal primer tiempo, se afrontó una segunda mitad en la que el Logroñés bajó tres marchas y la UD Ourense sufrió menos en su área, pero sin capacidad para generar peligro en la rival. Juan Carballo intentó cambiar el partido moviendo el banquillo, pero el Logroñés, con un Anai letal y otro remate desde la frontal, anotó el 0-2 cerrando el partido con casi media hora por delante.

La expulsión de Adrián en el Logroñés permitió un partido más insulso en los minutos finales y con algunas llegadas al área rival de una UD Ourense voluntariosa, que hasta pudo marcar en una ocasión clara de Varo, pero lejos de los registros para competir en esta categoría. El choque refrendó la tercera derrota de la temporada, pero deja un mensaje más preocupante y para la reflexión: el equipo todavía no está para poder puntuar y mucho menos ganar.

La lesión del portero Rielo fue otra de las notas negativas de una jornada que invita a una pausada reflexión pensando en el futuro dentro de la competición.