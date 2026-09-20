El nuevo Barbadás empieza a carburar (3-1)

Tres puntos para seguir creciendo y creyendo. Eso es lo que deben pensar en un Barbadás que se impuso 3-1 al Moaña tras completar un gran encuentro. Cuando el público estaba todavía sentándose en Os Carrís llegó el 1-0 azulón. El ourensano José Pérez recogió un rechace de Janeiro tras tiro de Litos para abrir la lata.

Hubo que esperar hasta la segunda parte para que llegase el 2-0. En el minuto 65, Dalama abrió a la banda a André, quien conectó un centro medido que fue cabeceado al fondo de las mallas por Cougil. El partido estaba controlado, pero un fallo defensivo de los locales provocó el tanto de Bieito en el minuto 88.

Ya en el descuento, el recién salido José Suárez realizó una gran jugada personal que finalizó con un pase filtrado a Marcos Cid, que el “2” azulón aprovechó para sentenciar el choque.