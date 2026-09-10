Brais Dalama, mediapunta del Barbadás: “No es fácil encajar todas las piezas”

El nuevo y jovencísimo Barbadás se estrenó en el campeonato liguero con una victoria frente al Ribadumia (3-2). Entre las numerosas caras nuevas, uno de los nombres que destaca es el mediapunta Brais Dalama (Monforte de Lemos, 2007), que llegó a Os Carrís procedente del Juvenil A del Celta de Vigo.

El jugador monfortino explica los motivos que le hicieron fichar por los azulones: “Una de las causas que me hizo aceptar la oferta es que el Barbadás es filial de la UD Ourense y eso es siempre una motivación extra. También tiró un poco el hecho de que todos fuéramos muy jóvenes; además, me sedujo el proyecto del club, puesto que no tienen la idea de mantenerse y ya está, sino que el objetivo es volver a Tercera en un futuro.

Dalama cumple su primera temporada sénior, por lo que reconoce que “tener minutos en una categoría como la Preferente es ideal para crecer como jugador y adaptarme a enfrentarme contra futbolistas mayores que yo”.

El joven mediapunta comenzó a jugar en el Monforte y pronto recaló en Calasancio, donde estuvo hasta el segundo año de infantiles, cuando ingresó en la cantera celeste: “Después de jugar un par de torneos con el Dépor y el Lugo me fichó el Celta, donde estuve seis años, hasta acabar mi etapa juvenil en División de Honor. Fueron unos años en los que pude crecer como futbolista y como persona, y la verdad es que haber estado en el Celta me ayudó bastante”. Dalama recuerda como “el primer año iba y venía desde Monforte a Vigo, pero desde el segundo ya me quedé a vivir allí, en una residencia. Ahora, que estoy en el Barbadás, he vuelto a mi casa y estoy yendo y viniendo desde Monforte, ya que no es tanto trayecto”.

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Además de jugar al fútbol, Dalama compatibiliza el fútbol con un “ciclo superior en Administración y Finanzas que estoy haciendo de forma online, por loque puedo adaptar los horarios con los entrenamientos y la verdad es que me organizo bien”.

El pasado domingo, debutó en liga con la camiseta azulona en el duelo ante el Ribadumia y disputó 79 minutos. “Nuestro equipo estuvo bastante bien, aunque sí que es verdad que el rival nos dificultó algunas cosas. Además, nosotros también cometimos algunos errores, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. Somos conscientes de ellos, por lo que creo que nos ayuda a enfrentar los siguientes partidos para evitar que nos vuelva a pasar”.

“Queremos estar arriba”

En cuanto a los objetivos del Barbadás, Dalama es ambicioso: “Queremos estar lo más arriba posible y ganar el mayor número de partidos posibles. Haber ganado el primer partido refuerza lo que hemos hecho durante la pretemporada y eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que somos un equipo muy joven y prácticamente nuevo, por lo que no es fácil encajar todas la piezas”.

En cuanto a la falta de experiencia de la plantilla azulona, sostiene que “los jugadores somos muy jóvenes y en este tipo de categorías es necesario algo de veteranía y de picardía. Por suerte, tenemos jugadores con experiencia que nos pueden ayudar. Además, la veteranía se va ganando con el tiempo y jugando muchos partidos, y eso es a lo que tenemos que dedicarnos”.