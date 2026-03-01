Nuevo revés de la UD Ourense, que pierde ante la Sarriana (3-1)

El objetivo de entrar en play off de ascenso se complica semana a semana para la UD Ourense inmersa en una racha de resultados negativos y multitud de despistes y errores defensivos que, como en el choque de Sarria, cuestan derrotas. Ante la Sarriana el equipo de Borja Fernández comenzó mal y nunca estuvo cómodo sobre el terreno de juego ni con el control del juego y generando ocasiones para volverse a Ourense con un resultado positivo y se trajo una goleada en el segundo partido consecutivo en el que la solidez defensiva del equipo durante la temporada desapareció y en el que no falló Youssef a su cita con el gol como desde su llegada.

Y como en anteriores partidos el inicio de partido no tuvo con la intensidad y concentración defensiva necesaria de la UD Ourense ante una Sarriana con presión alta y mucha intensidad por la necesidad de sumar los tres puntos en su lucha por la permanencia y este factor marcó el desarrollo del choque porque el habitual control del partido que siempre tener el equipo rojillo no lo tuvo y la Sarriana dejó casi sentenciado el partido en la primera media hora de juego con dos goles. Edu tuvo dos apariciones para marcar en sendos errores defensivos y de la falta de intensidad del equipo unionista. El primero con un remate sin oposión en el área tras centro desde la izquierda en un mal posicionamiento defensivo unionista y la segunda en un error más flagrante tras pérdida en salida de balón defensivo de Labrada que tras el robo Alex Millán conduce de nuevo por banda y de nuevo Edu no falla en el remate en área ante Vizoso.

Tras los dos mazazos no hubo reacción del equipo rojillo que sí tuvo posesión, pero sin profundidad ni claridad en la generación ofensiva y así se llegaría al descanso donde Borja Fernández buscó la reacción con la entrada de Viti y Osian.

Solo reacción la última media hora

Ni con los cambios se vio la versión mejor de la UD Ourense aunque si dieron un cambio al medio campo donde el equipo se hizo con el control del juego y del balón con la Sarriana esperando atrás una contra para sentenciar y en el minuto 65 llegó la que pudo ser jugada clave con un balón al poste y la doble intervención de Pirot y Piay para meter al equipo de Borja Fernández en el partido con el 2-1.

Desde ese momento el choque se descontroló, Edu González pudo marcar el tercero en su cuenta en una ocasión escandalosa tras otro despiste defensivo y Arona no falló en otro remate claro sin oposición en área pequeña para sentenciar con el 3-0 con solo quince minutos para el final.

Aunque en ese final de partido, Migui, que entró en los minutos finales, pudo dar emoción al choque y hasta conseguir un milagroso empate. Todo ello después de que Osian realizase uno de los escasos robos en campo rival del partido y su centro no lo desaprovechó Youssef con un gran remate de cabeza picado para marcar el 3-1 y no faltar a su cita con el gol.

En apenas cinco minutos todo pudo cambiar con tres ocasiones consecutivas, muy claras, de Migui, que no acertó. Ya al final del partido lo más negativo fue la lesión de Viti, que tuvo retirarse con un fuerte golpe en la rodilla. Sobre el terreno de juego no pasó nada más reseñable que certificar la derrota de la UD Ourense, que se encuentra en un momento de mala dinámica de juego y sobre todo de resultados.