La UD Ourense, a reencontrarse con la victoria ante la Sarriana

La Sarriana y la UD Ourense, dos equipos que esta temporada se han estrenado en la Segunda Federación, se miden esta tarde en el campo de A Ribela para encaminar sus respectivos objetivos. Los lucenses ocupan posiciones de descenso y tras acumular cuatro derrotas consecutivas, necesitan los puntos para coger oxígeno; mientras, los unionistas acumulan cuatro partidos sin ganar (tres empates y una derrota) y están a dos puntos de la zona de play off de ascenso a Primera Federación.

“Afrontamos el partido con ganas de sumar los tres puntos, ya que llevamos cuatro jornadas sin vencer, es cierto que podíamos haberlo merecido o no, pero el caso es que no puntuamos de tres. Obviamente, venimos de una muy buena racha y de estar haciendo una temporada muy positiva, pero tenemos que volver a ganar porque nos hemos puesto un objetivo ambicioso y necesitamos los puntos”, asegura Borja Fernández, entrenador de los ourensanos.

Fallos individuales

En los últimos cuatro encuentros, los rojillos no acabaron de hacer un partido redondo, aunque tuvieron posibilidades de ganar los tres que empataron y puntuar en el que perdieron. “En los últimos encuentros hemos tenido fallos individuales groseros que nos han impedido sumar más puntos. Ante el Rayo Cantabria creo que fue nuestro mejor partido en la faceta ofensiva y defensivamente no estuvimos mal, pero tuvimos tres fallos individuales que nos condenaron. Algo parecido nos ocurrió en Soria. Durante la semana hemos trabajado para ajustar eso y volver a ser tan fiables en nuestra área. Además, tenemos que continuar alimentando nuestra faceta ofensiva y seguir haciendo goles como estamos haciendo últimamente”, apunta el técnico unionista.

Esta tarde, la UD Ourense jugará en un campo de hierba artificial, nada nuevo para un equipo que entrena habitualmente en dicha superficie, tanto en el Pabellón como en Coles: “Creo que el campo del Pabellón es muy parecido al de la Sarriana, puesto que está más gastado y duro, y es donde entrenamos durante la semana, así que no hay excusas. Obviamente, nos gustaría jugar siempre en O Couto como está ahora, pero hay que ir a todos los campos e intentaremos ganar en Sarria, independientemente de cómo esté el campo”, comenta Borja Fernández.

Tras el último entrenamiento de la semana realizado en Albán (Coles), el cuerpo técnico rojillo solo tiene la baja de Valentín Jaichenco, que fue operado con éxito de la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha. Hugo Busto, que se retiró del partido ante el filial del Racing por unas molestias, es duda al tener una sobrecarga muscular.

Mientras, en el bando de la Sarriana, el entrenador Dani Giménez tiene la importante ausencia del centrocampista Ju, que lo había jugado todo y que fue expulsado ante el Coruxo. Además, el propio Giménez no se podrá sentar en el banquillo tras ser sancionado con dos partidos tras el derbi en O Vao.