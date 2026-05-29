Ocampo busca con el Cented la que sería su quinta Copa Diputación

El capitán del Cented, Alejandro Ocampo, con sus compañeros de equipo antes de iniciar un entrenamiento previo a la final de la Copa Diputación.

El capitán del Cented, Alejandro Ocampo (6-11-1994), disputará su sexta final y la tercera consecutiva, pero el hecho más relevante es que levantar una nueva Copa Diputación sería la quinta, igualando así lo que en su día alcanzó David Hermida y recientemente Dani Arbo. “Las anteriores cuatro las conseguí con cuatro equipos distintos, aunque tuve la oportunidad de intentarlo las dos veces con el Barco y la última la conseguimos”, dice Ocampo.

Su currículum copero comenzó en la temporada 13-14, con el Ourense B, imponiéndose al Verín, por penaltis: “Pasó mucho tiempo, tanto es así que era mi primer año como sénior dentro de una campaña muy complicada a nivel personal, pero jugué la final”.

Al año siguiente conquista su segundo trofeo, defendiendo los colores del Arenteiro, “el equipo de mi pueblo y ganarlo supuso un orgullo. Ese día superamos al Bande, 3-2, en un partido muy complicado, porque ellos tenían un muy buen equipo y con el mítico entrenador Iván González, que hace que sus equipos sean aguerridos”.

Tuvieron que pasar cuatro años para que el capitán académico ganara su tercera final, en esta oportunidad con el Velle, todo un experimentado club en estas instancias decisivas: “Esa temporada hubo un mérito de la leche, ya que nos salvamos en la última jornada de liga y en el último minuto de seguir en la Preferente y el colofón fue llegar a la final contra el Arnoia. Los derrotamos 1-0, con gol de Felipe de penalti. Otra vez fue ante Iván González”.

Cara y cruz

El defensa central del Cented viviría las dos caras de la moneda en las siguientes dos finales y ambas luciendo la camiseta del Centro de Deportes Barco. La primera fue ante un Verín que había logrado el ascenso a la Preferente Futgal y tras 120 minutos sin que se abriera el marcador se llegó a la tanda de penaltis, la segunda de su carrera que la acabó perdiendo (5-4): “Fue por un fallo mío al lanzar el primero y que me lo parara el portero Imanol. Íbamos con el papel de favoritos y se trastocó todo. Ellos hicieron un partido muy bueno y fue mérito claro que ganasen”.

Pero la revancha llegaría la pasada temporada, en la que hicieron doblete tras lograr el ascenso a Tercera: “Fue ante mi ex equipo, el Velle, y en un año histórico. Habíamos empezado perdiendo 0-2, pero creo que ellos se quedaron sin fuerzas y el campo no era el más adecuado para ello debido a que el suyo era más pequeño y con el paso de los minutos el partido se les hizo bastante largo”.

Ahora, el Monterrei

Mañana defenderá su quinta camiseta diferente en una final, dentro de un año que para Ocampo fue muy complicado: “Se acaba la temporada y aun así tenemos que seguir esperando a ver qué pasa con nosotros, que dependemos de que suba un equipo a Tercera. Creo que es un premio llegar a la final por todo lo que pasamos, disfrutando y compitiendo al máximo. El Monterrei no nos pondrá las cosas nada fáciles, pero intentaremos que el Cented se lleve su primera Copa Diputación”.

Sobre lo que pueda ocurrir en este choque, el defensor sabe que no están acostumbrados a este tipo de terreno: “Pasará factura y más por las altas temperaturas. Aguantar, sufrir y que se lleve el partido el mejor”. Recuerda que “equipos que apuntaban a ser pistoleros para llegar a la final fueron cayendo por el camino. El Monterrei hizo bien las cosas y llegó hasta aquí al igual que nosotros tomando esta competición con mucha seriedad”.

De levantar la copa se la dedicará a sus padres, que lo ven desde pequeño, a su mujer y a su hijo, recién nacido: “Por aguantarme todos los domingos cuando vuelvo fastidiado a casa”.