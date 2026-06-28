Ocampo pone sobre la mesa sus conocimientos en el Basket Data Summit

La segunda jornada del Basket Data Summit se desarrrolló con una doble sesión de mañana y tarde. La matinal comenzó con la visión y análisis de cómo llevar una analítica avanzada desde un club modesto y de formación con escasos medios, de la mano de Marc Maset, entrenador de baloncesto y analista de datos del UE Mataró, que fue el previo para la exposición del técnico ourensano Diego Ocampo, del Basket Manresa, del análisis y examen del close out en lo que fue la parte teórica, que en el día de hoy se plasmará en el Pazo dos Deportes Paco Paz.

Diego Ocampo dejó claro que la estadística refleja que la efectividad de un jugador cuando tira sin que el defensor le conteste es mayor que cuando sí encuentra una respuesta defensiva y, desde ese punto de partida, enfocó las diferentes formas de defender rápidamente una acción de ventaja de un atacante. Todo con una conclusión clara: todas las ideas no son universales y deben aplicarse a cada situación de cada equipo y características de los rivales.

La estadística hoy en ACB, categoría sobre la que mostró datos de los equipos el técnico ourensano, refleja que la eficiencia sube cerca de la canasta, pero que en función de las defensas y del riesgo que se aplique en ella puede subir o bajar la anotación desde el triple, lo que quizás explique que hoy el tiro de tres esté en auge.

Efectividad

Para el técnico ourensano, los datos de la defensa del close out no solo reflejan la efectividad del rival en la anotación y los porcentajes de tiro, sino también en el rebote, que es otro factor clave en el desarrollo de los partidos y de las competiciones en general. De todo el estudio y análisis que Diego Ocampo realizó y que sigue realizando sobre la defensa del close out, considera que la defensa que se haga del bloqueo directo, en función de que sea agresivo, de contención o poco agresivo, incide en los puntos que anota el rival y en la capacidad reboteadora en ataque, y puso ejemplos prácticos en partidos de ACB para demostrarlo.

Como también los puso en la defensa de un close out para un jugador que viene en carrera, para la que el llegar al atacante con dos o tres pasos y saltar o no en función del rival y de la situación en pista con la mano de tiro pueden ser las mejores opciones para defender este concepto en el juego que desgranó con ejemplos prácticos incluso de finales NBA, con el claro objetivo de que el rival no llegue a lanzar. Todo ello hoy se verá reflejado en pista con ejemplos prácticos, como también lo hará Moncho Fernández con su charla táctica.