Pepu Hernández, exseleccionador español de baloncesto: “Grupo no es lo mismo que equipo”

Pepu Hernández, exseleccionador español que conquistó el Mundial de 2006 y entrenador de equipos ACB como Estudiantes o Joventut, fue el colofón de la primera jornada del Basket Data Summit, un evento organizado por la unión del COB, la Diputación de Ourense y la empresa SBL Education. En las instalaciones de la Tecnópole, ofreció datos de su experiencia en los banquillos a nivel nacional e internacional y habló sobre gestión de grupos con jugadores de nivel top mundial.

Un entrenador que ya lleva doce años alejado de los banquillos a nivel profesional, pero sigue ligado a su pasión, que es y será entrenar. “No llevo la cuenta de los años y lo llevo bien porque no echo de menos la competición, pero sí el entrenamiento. Me cubro las espaldas haciendo un trabajo de tecnificación con chavales muy jóvenes y con mucha ilusión en un colegio muy modesto de mi barrio ya que, de esta forma y aunque sea egoísta, hago lo que necesito, que es entrenar. Entrenando así disfruto una barbaridad”, comentó.

El entrenador madrileño se centra ahora en enseñar a los jóvenes en un colegio de su barrio

Fuera de los banquillos, pero no de su club, el Estudiantes, al que siguió en directo en la Final Four de A Coruña y al que se le resiste regresar a la ACB. “Es complicadísimo porque después de cinco años sin conseguirlo de forma directa ni en cuatro Final Four desgasta mucho. Cada vez se comprueba la dificultad de la competición, con más equipos candidatos y una competitividad cada vez mayor. En lo que respecta al Estudiantes creo que a veces se hicieron equipos ACB para ganar en Primera FEB y lo que se debe hacer son equipos buenos de Primera FEB para ganar. Y cuando tengas la capacidad de estar en la Liga ACB, hacer equipos con sello ACB”.

Ayuda a jugadores

Hernández acudió con la misión de explicar lo que supone la palabra equipo: “Lo llamo grupo de jugadores, pero eso no es tener un equipo y muchas veces se dice ‘tenemos o somos un gran equipo’ y para pasar de un grupo de jugadores a un equipo tienen que pasar muchas cosas, para que sea capaz de competir y ganar”. Lo que hay que hacer para conseguir un equipo lo explica con claridad el madrileño. “Los entrenadores somos ayudantes de jugadores, ellos son los importantes, pero necesitan una ayuda y a veces la reclaman. Cuando lo hacen tienes que estar para darla y en todos los aspectos, no solo en lo técnico y lo táctico, porque lo más importante es la estabilidad anímica del equipo. Si un equipo está contento, con hambre y quiere trabajar, hay compromiso y es generoso, te lleva a construir un verdadero equipo para competir y optar a ganar”.

Muchos años siendo referencia en los banquillos, entrenando a un sinfín de jugadores, algunos historia de ese deporte, en diferentes competiciones con títulos de máxima relevancia en sus vitrinas, pero para el técnico madrileño cuando se le pregunta con qué se queda de todo lo vivido lo tiene claro: “Nunca olvidaré la selección, no solo por el Mundial que conseguimos en 2006 o la plata en el Eurobasket 2007, pero lo que más me llenó fue la sensación que he tenido de hablar de baloncesto en ámbitos donde nunca se hablaba de ello, es lo más importante. También lo fue el trabajo en equipos donde numerosos jugadores de la cantera llegaron a debutar”.