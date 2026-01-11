El Ontime se dio un festín ante el Burela (10-2)

El Ontime mete la directa hacia la permanencia en la Primera División femenina. Lo hizo a ritmo de goleada, con un más que solvente 10-2 ante el hace no tanto todopoderoso Burela, este curso un equipo bisoño que busca su lugar en la categoría y el futsal nacional.

El partido no tuvo mucha historia. Las locales abrieron el marcador en el minuto 5 en un remate de Anita que se comió la portera visitante, ampliaron la cuenta en el 13 con Alice y otro remate que tampoco logró sacar la arquera lucense y pusieron tierra de por medio en el 18 con una asistencia perfecta de Ju Pedreira y una no menos perfecta definición de una Carla Ayensa que ayer firmó un doblete igual que Melli y Alice Duarte. El resto de los goles locales llevaron la firma de Anita, Chiky, Marta Figueiredo y Riscos.

Después del 3-0 con el que se llegó al descanso, las de A Mariña parecían meterse en partido con el gol de Sandra en el 23, en una acción en la que faltó un poco de contundencia ourensana en el despeje. También hubo un pequeño despiste local en el otro gol del Burela, el 5-2 en el 32, en un córner que remató libre de marca Lara para alojar la pelota en la escuadra de Ana Rivera.

La capitana Marta no tardó en devolver la tranquilidad y el partido se rompió definitivamente en el minuto 35, con otros tres goles locales. Riscos, en el último minuto, puso el 10-2 final que deja al Ontime con +10 sobre el descenso.

Ficha técnica Ourense Ontime: Ana Romero, Anita, Chiky, Melli y Riscos -quinteto inicial-. Alice, Raquelilla, Marta Figueiredo, Ju Pedreira y Carla Ayensa. Burela: Ana Eliza, Cristina Blanco, Silvia Rubal, Macarena y Lara Díaz -quinteto inicial-. Lola Muñoz, Mara, Gabriela, Laura Barranco, Sandra Pumares, Irene Suárez, Marina García y Anna Sydorenko. Goles: 1-0: Anita, minuto 5; 2-0: Alice, minuto 13; 3-0: Carla Ayensa, minuto 18; 3-1: Sandra, minuto 22; 4-1: Melli, minuto 25; 5-1: Carla Ayensa, minuto 28; 5-2: Lara, minuto 32; 6-2: Marta Figueiredo, minuto 32; 7-2: Chiky, minuto 35; 8-2: Alice, minuto 35; 9-2: Melli, minuto 35; 10-2: Riscos, minuto 39. Árbitros: Tania María Penabad, Pablo Enrique Guntín y Susana Álvarez.