El Ontime vuelve al ruedo

El Ourense Ontime pone el punto y final al parón navideño para visitar esta tarde a un Castro que pasa por su peor momento de la temporada en la liga. Dos derrotas desde el regreso de la competición (Roldán y Guadalcacín), aunque eso sí, se tomó la revancha con Guadalcacín en la Copa de la Reina (1-2 y pase a la final a 8).

Las lucenses, que en el primer tramo de liga estuvieron coqueteando con el top-4, son solo novenas con dos puntos más que el Ontime después de tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Para las ourensanas es un examen para saber si puede optar a más en su mejor momento, al menos en la liga, luego de abrir hueco con las posiciones de descenso. En el capítulo de bajas, el técnico del Ontime, Carlos Navarro, tiene las dudas de Anita y Ana Rivera. La primera, que ya trabaja con el grupo, podría tener minutos después de varias semanas parada por problemas musculares, mientras, Rivera lleva algún tiempo con una fascitis plantar, aunque entrenó durante la semana.

Carlos Navarro

El entrenador azulón asegura que “el Castro se ha visto en problemas y como tenía carencias ha fichado a una brasileña (joven, incógnita de su nivel) y parece que vienen dos jugadoras más en camino. Juegan en casa y eso, en una liga tan igualada como esta (sacando a Melilla) es un plus. Intentaremos confirmar nuestra mejoría y tenemos por delante tres partidos que van a marcar nuestro futuro en esta temporada”.

El conjunto lucense será el primero de las tres pruebas que tendrá seguidas el Ontime. Los próximos compromisos ligueros serán frente a los viejos conocidos de Poio y Burela, dos nuevos derbis gallegos y ambos en casa.