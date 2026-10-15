REGRESO A LAS CANCHAS
Ontime y Estrela con confianza en el regreso
REGRESO A LAS CANCHAS
La Primera División de fútbol sala femenino regresa a las canchas un mes después del parón por el Preeuropeo que permitirá a España buscar su cuarto entorchado allá por marzo de 2027 en Croacia. Los dos equipos ourensanos, que transitan por caminos diferentes después de las tres primeras jornadas, con un Ontime que mira hacia arriba y un Estrela al que le está costando entrar en la liga, creen que han aprovechado adecuadamente este paréntesis para afrontar con garantías lo que viene.
Marta Figueiredo, capitana del Ontime, asegura que llegan “muy bien” a este regreso de la liga. “Buscamos amistosos para no perder el perfil competitivo, por eso buscamos amistosos”, añade.
“Aprovechamos para tratar de mejorar aspectos tácticos como la utilización de los dos sistemas de juego, 4-0 y 3-1, así como sus variantes, el del pívot más profundo”, reconoce la ourensana, quien no esconde el aspecto en el que han incidido más. “Soy de las que piensa que los equipos deben construirse desde la defensa, algo que hemos logrado la pasada temporada. Ahora, necesitamos dar un paso al frente, ser un equipo sólido a nivel defensivo nos permitirá crecer”, destaca Marta Figueiredo.
La capitana del Ontime hace balance de las tres jornadas disputadas y de lo que espera en el futuro próximo, lo más cercano el duelo del sábado (Os Remedios, 19:30 horas) ante el Rodiles. “Tenemos mucho margen de mejora porque el hecho de contar con un entrenador nuevo siempre conlleva un proceso de adaptación en el que nos encontramos. No hicimos nuestros mejores partidos, pero sí demostramos que sabemos competir y ganamos dos, estoy muy satisfecha. El sábado nos visita el Rodiles, un rival ante el que jugando en casa, debemos buscar los tres puntos. Habrá que cerrar su juego directo 3-1, hay que tratar de que conecten lo menos posible con su pívot”, finaliza Marta Figueiredo.
El Estrela Verín llegó al parón con la necesidad de “tocar muchas cosas” para mejorar sus prestaciones. “Por el momento, nos centramos en tres detalles, pero para comenzar fue suficiente. Prefiero que se asimilen bien esas cosas, después ya veremos las demás, al grupo le cuesta avanzar rápido con las novedades, por eso nos toca ir paso a paso”, asegura Charlie Simoes.
Estas semanas le han venido bien al equipo para “ir recuperando a las tocadas, aunque todavía les está costando finalizar las sesiones, por lo que deben levantar el pie. Más allá de esto, este parón nos ha venido bien”, termina.
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