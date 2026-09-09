Ontime y Estrela: queda mucho por mejorar

La carta de presentación de los equipos ourensanos en la Primera División de fútbol sala femenino dejó sentimientos enfrentados en lo que a resultado se refiere y muy similares en cuanto a juego. El Ontime firmó un mejor resultado que juego con el triunfo al Les Corts (4-3), mientras que el debutante Estrela Futsal se quedó con malas sensaciones después de la derrota en casa ante el Castro (1-2).

Lo positivo para el Ourense Ontime, más allá de comenzar la liga sumando los tres puntos, ha sido la remontada. En un duelo en el que fue de menos a más, empezó perdiendo 0-2, se fue al descanso por debajo (2-3) y reaccionó en una notable segunda mitad en la que físicamente fue mucho mejor que su oponente. Estreno con doblete de la portuguesa Cata, la capitana Marta Figueiredo demostró que sigue teniendo cuerda para rato y Anita Pino decidió el duelo con su postrero gol.

Lo peor, el golpe de la portera Uxía en una mano. La tiene inflamada y se perderá más de media semana de entrenamientos aunque, si no sucede nada raro, estaría disponible para el partido del sábado en Guadalcacín.

“En la primera parte estuvimos mal”, reconoce Manu Cossío. “Encajar tres goles en una parte suele ser sinónimo de derrota. Salimos revolucionadas y esto nos llevó a cometer muchos errores. En la segunda parte salimos mucho mejor, algo que llevamos haciendo desde pretemporada, igualando y remontando partidos. Pagamos la ansiedad por el debut y el estilo de juego del rival, pero tras el descanso estuvimos físicamente muy bien y nos llegó para ganar. En todo caso, necesitamos mejorar, porque tuvimos mejor resultado que juego”, finaliza Cossío.

Con tres puntos en el bolsillo, más allá del juego, los dos desplazamientos consecutivos de ahora se ven con más tranquilidad.

Impresión “negativa” en Verín

Igual de descontentas con el juego y también con el resultado terminaron las jugadoras del Estrela Futsal ante un Castro llamado a estar en la zona noble. “El juego ha sido malo todo el partido. Es cierto que a nivel defensivo las sensaciones han sido un poco mejores, pero a nivel de juego de pelota no”, lamenta Charlie Simoes, el entrenador del cuadro verinense.

“Hay mucho que analizar, porque creo que todavía no dimos con la clave del partido, pero no fuimos capaces de parar al rival. Quizá fueran los nervios del debut, tal vez la falta de información del rival… Sé que el Castro está llamado a estar arriba en la clasificación, pero solo realizamos 13 remates en 40 minutos, un número muy inferior al de cualquiera de los partidos de pretemporada”, añade Charlie, quien ya piensa en el partido del sábado ante el Torcal.

“Desplazamiento largo, pista dura por la exigencia del rival... Tendremos por delante un partido muy complicado. Además, a ver si podemos recuperar jugadoras y a ver cómo llega Pato de la selección, esperemos que vuelva sana. Toca, de nuevo, reducir sesiones de entrenamiento”, termina lamentando Charlie Simoes.