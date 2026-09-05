Remontada inicial Ourense Ontime ante Les Corts en la primera jornada (4-3)

El Ourense Ontime arrancó la temporada con una remontada ante Les Corts que confirma las buenas sensaciones que transmitió el equipo entrenado por Manu Cossío durante la pretemporada.

El partido arrancó con un reto a ver cuál de los dos tenía más pegada y con ocasiones sin descanso en las dos porterías. Desde el primer minuto se perdieron el respeto y firmaron 20 minutos de los que agradece cualquier espectador que acudiese a Os Remedios.

A los 9 minutos abrió el marcador Rojo con una buena maniobra personal (0-1) y tres despues Ona robó un balón y lo hizo bueno con definición espectacular por encima de la portera local (0-2).

Reaccionó el Ontime en la recta final de la primera mitad y Cata empujó a la red una de las varias ocasiones ourensanas (1-2) y ya en el último minuto repitió Cata para empatar (2-2) y Paula Guix marcó para volver a adalantar a las visitantes (2-3). Cinco goles y pudieron ser muchos más en los primeros 20 minutos.

La segunda mitad fue otra historia. Con posesiones más largas y menos ida y vuelta. El Ontime llevó más el peso del juego y tuvo más ocasiones, pero le costó tiempo hacerlo efectivo. En el minuto 13 apareció Marta para enviar la red un rechace tras un disparo de Cata (3-3), poco después Melli avisó con un remate que acabó en paradón de la portera local y en el 17, Anita completó la remontada. Dos buenas ocasiones visitantes que continuaron con un robo de bola que permitió al Ontime marcar el cuarto y decisivo gol del partido (4-3).

Lo intentó Les Corts en los minutos finales, pero el Ontime aguantó muy bien con una Ana Romero muy segura bajo palos. Tres puntos valiosos para un Ontime ilusionante.