Ontime: el fichaje es Cata

Después de 11 renovaciones, el Ontime ya tiene su fichaje. Es Catarina Lopes “Cata”, una ala portuguesa de 23 años que llega procedente del Futsal Alcantarilla de la Primera División, equipo en el que jugó la pasada temporada. Se formó en el Benfica, uno de los históricos del futsal portugués, club en el que estuvo siete temporadas, las tres últimas en el primer equipo, con el que debutó con solo 16 años en la Primera División lusa.

Continuó su evolución tres campañas en el Novasemente de la localidad de Espinho, también en la Primera portuguesa y después dio el salto al futsal español. Después de un año en Alcantarilla, “donde no tuve demasiados minutos”, quiere que en su llegada al Ontime “tenga la oportunidad que busco para seguir mejorando y ayudar al equipo para estar con los mejores, si podemos, luchando por todos los títulos”.

Cata, que estos días se encuentra jugando con la selección de Portugal el Mundial Universitario, reconoce que “la opción de fichar por el Ourense era la mejor de todas. Es un club importante, todo el mundo habla bien de él y tiene un grupo muy bueno. Los dos partidos que jugué esta temporada contra ellas el Ontime me gustó muchísimo, fueron muy complicados porque es un rival muy intenso, defendiendo desde arriba. Ju (Pedreira) es una jugadora increíble y las Mellis también tienen un nivel espectacular. Bueno, la verdad es que todo el equipo tiene un nivel muy alto, por lo que fichar ahí es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y ayudar al equipo para luchar por lo máximo”.

La jugadora reconoce que su posición natural es la de ala, “aunque si es por tener minutos y ser importante juego de pívot o de portera, si hace falta. Mi físico creo que se adapta a la perfección a la posición de ala, creo que tengo una buena lectura del partido y mi mejor arma es el uno contra uno”.

Cata, que confía en poder ser más protagonista esta temporada, cree que sus pocos minutos el curso pasado se debieron a que “me costó adaptarme a un fútbol sala diferente. La Liga Portuguesa es menos física que la Española y me costó, pero he ido adaptándome a este fútbol sala más intenso. Ya sé cómo es y la próxima temporada en Ourense será mucho mejor”.

La jugadora, que ya estuvo en varias concentraciones con la selección absoluta de Portugal, espera que su buena actuación con el Ontime esta temporada le sirva para “seguir mejorando y me permita seguir disfrutando de stages y llegar al Europeo, sería un sueño”. En una de las concentraciones jugó los amistosos ante España, en los que también estaba Ju Pedreira. Los Portugal-España son partidazos, ojalá pueda jugar esa final en un Europeo”. Lo primero será triunfar con el Ourense Ontime.