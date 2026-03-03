El Ontime se mide en Ourense al Castro buscando la final

Sin tiempo para saborear la victoria liguera del sábado en Os Remedios ante el Penya Esplugues (6-3), el Ontime vuelve a la acción. Lo hace esta tarde noche a partir de las 20:00 horas en el mismo escenario, pero ahora con el regreso de la Copa Galicia. Penúltima ronda para la competición autonómica del KO, con el conjunto ourensano recibiendo al Castro lucense con el único objetivo de alcanzar una final cuatro años después.

Huele a cita de altos vuelos, no en vano van a medir fuerzas dos de los equipos más en forma de la Primera División. Octavas las locales y séptimas las visitantes, igualados a 30 puntos, aunque con un duelo menos disputado el equipo lucense. Ambos parecen haber acordado un poco tarde forzar sus opciones de top-4, aunque vista la trayectoria más reciente han demostrado tener nivel para estar petando a la puerta.

En clave ourensana y con ese cuarto puesto no imposible, pero casi (10 puntos con diez partidos por jugarse), disputar una final de Copa Galicia sería un premio al gran trabajo que el equipo viene realizando desde el parón por el Mundial. “Sí, sería un premio, creo que el equipo se merece jugar la final. Hemos alcanzado la estabilidad en los resultados y la gente disfruta en el pabellón viendo nuestros partidos”, subraya Carlos Navarro.

El técnico del conjunto ourensano reconoce que no será sencillo ganar a este Castro. “Acertó con las brasileñas y supo encajar bien esos fichajes invernales. Ya contaba con una plantilla de las mejores de la liga, pero ahora ha dado un paso más, mostrando una sensación de solidez enorme. En la última jornada perdió por 1-0 en la casa del Melilla (el líder), llevando incluso la iniciativa del partido. Sin duda es el mejor momento de la temporada del Castro. Teniendo en cuenta que jugamos en casa, la eliminatoria está al cincuenta por ciento. Esperemos que ese plus que supone jugar en Os Remedios, donde estamos mostrando un nivel alto, nos sirva, además de poner todo lo que tenemos”.

Estabilidad en el juego y en los resultados para el Ontime y también en la plantilla. Así, Navarro podrá contar de nuevo con todas sus jugadoras al no haber lesionadas. “Es algo que dice mucho del buen trabajo en la preparación física”, añade. Está en juego un puesto en la final de Copa Galicia.

Os Remedios, 10:00 horas.