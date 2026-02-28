El Ourense Ontime, sin confianzas para recibir al Penya Esplugues

Partido contra el Penya Esplugues marcado en rojo para el Ourense Ontime por muchos motivos. Primero, porque es el equipo que marca el descenso y de ganar, el Ontime se pondría con cuatro partidos de ventaja y cerraría de forma virtual la permanencia. Segundo, porque es el primero de la secuencia de tres partidos consecutivos con los colistas y le permitiría acortar puntos con el top-4, que marcan Futsi y Poio. Tercero y más importante, las ourensanas quieren la revancha después de que en la primera vuelta el partido allí fuera el gran lunar, ya que tras ir ganando por 0-2 ante un recién ascendido en el minuto 30, terminaron perdiendo 3-2.

El técnico del Ontime, Carlos Navarro, que tiene a todas las jugadoras disponibles, comenta que “el partido de la primera vuelta significó un punto negro y queremos cerrar aquel capítulo y también el de la permanencia. Me he preocupado de avisar a la plantilla de que no quiero exceso de confianza, no nos viene bien ser tan favoritas. Jugamos en casa, donde estamos muy fuertes, y están en descenso, pero son un equipo muy trabajado. De hecho, llevan 18 puntos y están a un paso de la zona de permanencia, necesitaremos hacer muy bien las cosas si no queremos tener sorpresas. De todas formas, si salimos concentradas, tal y como el día de Móstoles tenía dudas, en este caso creo que deberíamos sacar el partido, aunque debemos estar con la mosca tras la oreja.

Además, añade que “por otro lado, si soñamos con tener aspiraciones de luchar por el cuarto puesto, tenemos que sacar el nueve de nueve en estos tres partidos, por eso jugando en casa no hay excusas”.