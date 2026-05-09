El Ontime quiere darse una alegría ante el Castro

El Ourense Ontime afronta el tramo final de liga sin objetivos, pero con la ilusión de terminar con buen sabor de boca e intentar terminar en la quinta posición. Este sábado recibe al Castro, precisamente, el quinto y a siete puntos del cuarto, por lo que apura sus opciones cuando quedan 12 en juego.

El equipo lucense, llamado desde principio de temporada a estar con los mejores, se midió al Ontime en las semifinales de la Copa Galicia, al que venció 1-4, por lo que este partido las azulonas querrán dar una alegría a su afición.

El entrenador de las ourensanas, Carlos Navarro, destaca que “nos faltan cuatro partidos y lo que nos queda es disfrutar en la cancha ante un gran rival y hacer disfrutar a la gente en la grada. Ojalá que sea un encuentro bonito y que nosotras salgamos de la cancha contentas con el trabajo realizado. Para Castro es la última bala de optar al cuarto puesto. Nosotras trataremos de seguir sumando para ver si podemos subir algún puesto más. Por el momento, la ventaja es de Castro, que nos lleva cuatro puntos a nosotras y al Alcorcón”.

En cuanto al capítulo de bajas, el técnico del Ontime tiene a Ana Rivera, tocada, ya que no se entrenó con normalidad tras recibir un golpe. El resto de jugadores están disponibles para el partido.

Os Remedios, 17:00 horas.