El Ontime regresa a la cancha ante el Rodiles tras un largo parón

Anita Pino, del Ourense Ontime, intenta superar a una adversaria en Os Remedios.

Después de los compromisos internacionales de la selección española, regresa el campeonato liguero de Primera División casi un mes después del último partido. Lejos queda ya el Alcantarilla 3-1 Ourense Ontime del pasado 20 de septiembre.

Las de Manu Cossío, que son séptimas con seis puntos, reciben en la cancha central de Os Remedios al Rodiles, que ocupa la undécima posición tras sumar tres unidades de nueve posibles. Durante el parón, las azulonas aprovecharon para jugar varios encuentros amistosos (Castro 5-2 Ontime y Marín 3-7 Ontime) que le han servido para realizar una mini-pretemporada para llegar de la mejor manera posible a la vuelta de la competición doméstica.

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Marta Figueiredo

“Esta jornada nos visita el Rodiles, un rival ante el que jugando en casa, debemos buscar los tres puntos. Habrá que cerrar su juego directo 3-1, hay que tratar de que conecten lo menos posible con su pívot”, comenta la capitana de las ourensanas, Marta Figueiredo.

El Ontime, que mantiene la base de la temporada pasada, afronta una temporada muy ilusionante en la que el nuevo entrenador Manu Cossío intentará superar lo realizado durante el anterior curso.

Luego de tres jornadas ligueras, las de Villaviciosa necesitan sumar una nueva victoria para escapar de la zona peligrosa, mientras que el equipo ourensano quiere olvidar el mal sabor de boca del último encuentro, donde cayó en tierras murcianas.

El partido de esta tarde es el primero de los dos que jugará el Ontime como local, ya que la próxima jornada se medirá, también en Os Remedios, al Roldán.

Dos encuentros seguidos como local que le pueden servir a las azulonas para dar un salto en la clasificación y coger confianza de cara a las próximas semanas.

Las ourensanas no volverán a jugar a domicilio hasta el sábado 31, cuando se medirán al Futsi.