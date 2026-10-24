El Ontime, una tarde con poco premio (1-2)

Poco bagaje ourensano en la jornada 5 de Primera Femenina, con el Ontime cayendo por 1-2 ante un buen Roldán y el Estrela, que rozó la victoria, cediendo dos puntos con el Móstoles en Verín.

El Ontime sufrió su primera derrota local en un duelo en el que sufrió mucho en el primer tiempo, en el que recibió el gol de Bárbara en el minuto 7 en una de esas acciones que enfadan a los técnicos y gracias, porque la portera Uxía fue la mejor de las ourensanas, evitando una distancia mayor. Mejoró el Ontime en la segunda parte e igualó Alice Duarte en el 24 con una sensacional vaselina en el mano a mano con la portera. La brasileña tuvo el segundo, pero su remate se fue muy alto. Y en la siguiente jugada, el 1-2 de María Valverde en el 29, en otra acción en la que faltó contundencia atrás. Las locales jugaron de cinco el último minuto y medio y el duelo terminó con un remate desde propio campo que sacó la portera en la escuadra.

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La primera en casa se resiste

Al Estrela Revoltosa Futsal se le sigue resistiendo la primera victoria como local. Esta vez la rozó, ya que ganaba al Móstoles por 3-1 a cinco minutos del final, pero el juego de cinco del rival le hizo encajar dos goles en 25 segundos. Y gracias que la cosa se quedó ahí, porque el Móstoles siguió atacando con superioridad y asustó a las locales, que sumaron un punto ante un buen rival, aunque tal y como fue el duelo, debieron ser los tres.

El Estrela empezó dominando y Nora adelantó a las verinenses al remachar un rechace, aunque no tardó en igualar un Móstoles que se encontraba mejor sin pelota. Arrancó el segundo tiempo de nuevo mejor un Estrela que abrió distancia con Jeni Souza y María León, pero el Móstoles atacó a tumba abierta y niveló el duelo.