Duelos exigentes como locales para Ontime y Estrela

Con el derbi de la Copa Galicia todavía coleando, Estrela Futsal y Ourense Ontime vuelven a mirar a la liga. Los dos afrontan como locales una exigente jornada, las de Ourense recibiendo en Os Remedios a las 17:00 horas al Roldán y las de Verín en el Municipal a las 17:30 horas al Móstoles.

Después de caer en los penaltis en la cita copera, el Ourense Ontime quiere hacerse fuerte en casa para continuar en la zona noble de la Primera División. No será una tarea sencilla, puesto que las de Manu Cossío se las ven con un Roldán que aspira a todo. Por el momento es cuarto, con los mismos puntos que el cuadro de As Burgas. “En la última convocatoria han sido la base de la selección española, por lo tanto van a ser un rival muy complicado. Es cierto que no han empezado la liga de la forma más regular, pero tiene un potencial enorme. Nuestro equipo, que carece de jugadoras diferenciales que por sí solas decidan partidos, necesita tener a todas a un buen nivel y eso es a lo que aspiramos, a un partido de alto nivel como fue el de Rodiles y, en algunos momentos de la segunda parte, a pesar de terminar cayendo a penaltis, en la Copa en Verín. Jugamos en Os Remedios y como locales somos un equipo fuerte”, destaca el técnico Manu Cossío, que no tiene lesionadas.

Os Remedios, 17:00 horas.

A por la primera en casa

Quien quiere aprovechar el buen momento es el Estrela Verín Futsal, que recibe al Móstoles en su tercer partido en siete días. “Nos nos ha dado tiempo a descansar”, lamenta el técnico Charlie Simoes. “Estas victorias nos han reforzado, dejando por fin a un lado el mal sabor de boca de las tres primeras jornadas. Queremos la primera victoria liguera en casa”, finaliza.

Municipal Verín, 17:30 horas.