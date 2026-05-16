El Ontime visita al Les Corts con la quinta plaza a tiro

El quinteto del Ontime celebra uno de los goles en la victoria de la pasada semana ante el Castro lucense.

Antepenúltima entrega de la liga en la Primera División de fútbol sala femenino. El Ontime visita al Les Corts barcelonés con la quinta plaza a tiro, a un solo punto. El objetivo para las ourensanas es claro, mantener el nivel que están mostrando desde hace meses para ser el primero de los mortales.

La cita se disputa desde las 16:30 horas en el Pabellón Municipal La Illa Diagonal, donde este curso cayeron equipos como Futsi, Alcorcón, Móstoles y por el momento también Guadalcacín y Burela.

El Ontime viajó el jueves por la noche. “Se hizo largo y pesado”, reconoció el técnico Carlos Navarro. Pues todavía le queda otro igual de largo, el de la última jornada ante el Roldán murciano. Fue llegar a Barcelona y realizar una suave sesión de entrenamiento a las 11:00 horas. Luego, comida, descanso y paseo para estirar las piernas.

Y este sábadp, el partido ante un rival sin la permanencia matemática, pero sí virtual, ya que aventaja en ocho puntos al tercero por la cola, con nueve en juego. “Su temporada ha estado marcada por las graves lesiones de dos de sus jugadoras importantes. Las han notado. Les Corts es un equipo joven, de los más fuertes a nivel físico y en su campo son un rival muy duro. En Ourense les ganamos, aunque fue un partido muy exigente”, añade el técnico del equipo ourensano.

“Queremos seguir disfrutando y no escondemos que el quinto puesto es muy apetecible, aunque si terminamos sextas o séptimas a un punto, como estamos ahora, será igualmente una gran temporada”, explica Navarro. “No vamos a dejarnos ir, queremos ofrecer una buena versión, esa que nos ha hecho ser un equipo competitivo toda la segunda vuelta”.

La única baja en el Ontime es la de Ana Rivera, con un problema ocular que le ha obligado a administrar antibiótico.

Pabellón La Illa, 16:30 h.