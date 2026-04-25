Osasuna Promesas-Arenteiro, un duelo por todo lo bajo

Pocas ocasiones le quedan al Arenteiro para acabar la liga de la manera más digna posible. Y esta tarde es una de ellas. Desde las cuatro y cuarto se enfrentan, en las instalaciones de Tajonar, en Pamplona, a Osasuna Promesas. Según dice la tabla, los dos peores equipos de la liga y con todas las papeletas para el descenso compradas. Por eso, ambos equipos buscarán darse una alegría en forma de victoria, algo que a los de Espiñedo se les resiste desde hace diez jornadas.

Lejos queda ya el pasado 7 de febrero, cuando golearon al Real Avilés, por seis goles a tres, y devolvieron la ilusión a una parroquia que ya estaba con la mosca tras la oreja porque venían de otras cinco semanas sin ganar. Fue un espejismo al que hoy pueden ponerle el punto y final, ya que se enfrentan al penúltimo clasificado. El filial rojillo solo tiene tres puntos más que ellos y dado que en el partido de ida los verdes habían ganado por dos goles a cero, una victoria esta tarde les permitiría también dejar la última posición de la tabla.

El equipo viajó ayer por la mañana, una vez que finalizaron la última sesión de entrenamiento. Lo hacen todos, salvo los sancionados, porque vuelven Dani Lasure, tras cumplir sanción, y Nacho Ramón, ya recuperado de su lesión. Por su parte, dos de los jugadores más utilizados, David Ferreiro y Bastida, no estarán al tener que cumplir ciclo de cinco amarillas.

Enfrente estará un Osasuna Promesas que agotará una de sus últimas opciones de salvar la categoría, siempre y cuando sumen los tres puntos hoy y en la mayoría de los próximos cuatro partidos que le faltan por disputar. Los chavales de Santi Castillejo, uno de los pocos entrenadores que pese a la situación de su equipo ha conservado su puesto, tienen el encuentro marcado en rojo, pero su situación invita muy poco al optimismo. Si no ganan al Arenteiro tendrán que asumir que es un adiós a sus opciones de salvarse. El defensa Serrano, expulsado en la última jornada, no podrá jugar al estar sancionado.