Un fin de semana clave para Ourense CF y Arenteiro

La jornada 33 de Primera Federación dejó sensaciones muy diferentes para los dos equipos ourensanos. El Ourense CF, que vio los toros desde la barrera porque había adelantado su partido al pasado martes, cuando empató en Valdebebas ante el Castilla a un gol, fue fructífera, ya que de los equipos en descenso solo fue capaz de sumar un punto el Talavera, con lo que los azulones se mantienen fuera de los puestos de descenso con dos puntos de margen. Por su parte, el Arenteiro cosechó una nueva derrota en casa ante el Merida (0-2) y la proxima jornada podría certificar un descenso que hace tiempo se ve venir.

El equipo capitalino volvió a demostrar que llega en un buen momento al tramo decisivo de la competición. De los últimos seis partidos solo ha perdido uno, y aunque fuera de casa le sigue costando mucho sumar una victoria, en O Couto se muestra casi intratable y ahí es dónde debe cimentar su salvación. De los cinco partidos que faltan tres serán como local. Los de Dani Llácer tienen 38 puntos y sumando dos victorias y un empate debería llegarle para conseguir la salvación, unos números que se antojan asumibles viendo la trayectoria del equipo. La próxima cita es este domingo, desde las cuatro de la tarde en O Couto, recibiendo al Zamora de Óscar Cano, que está situado en el cuarto puesto con 42 puntos y que también se juega mucho, ya que su objetivo es jugar los play off de ascenso a Segunda División.

Las cuentas del Arenteiro

Otro cantar es el Arenteiro. La situación deportiva del equipo es irreversible. El descenso es un hecho al que solo le falta ponerle fecha y esto puede ser ya el próximo fin de semana. Si los verdes pierden y el Ourense CF ganan su partido estarían matemáticamente en Segunda Federación. Los verdes juegan el sábado a las cuatro y cuarto en Tajonar ante Osasuna Promesas, que también tiene muy complicada su salvación, pero que agotarán la última bala ante el conjunto verde. En definitiva, una jornada que puede aclarar el futuro de los dos equipos ourensanos.