Osián Vázquez, jugador de la UD Ourense: “Varo me dijo que iba a ser mi día y así fue”

La UD Ourense, cuarto clasificado, se ha consolidado en la zona de play off tras ganar 1-0 a la Gimnástica Segoviana con un tanto de Osián Vázquez (Ourense, 2002) en el último minuto del encuentro.

El protagonista del partido recuerda como fue el gol: “El balón cayó a la izquierda y Borja (Fernández) siempre nos pide a los extremos que estemos cerrados cuando lleguemos al área, lo que me ayudó a recibir la asistencia de Mauro, que estuvo muy bien al robarle la pelota al contrario. Me llegó el balón y tenía claro que solo podía disparar raso a la derecha del portero, por suerte, el tiro me salió perfecto y pude conseguir el gol”.

Tras marcar el tanto, Osián reconoce que “como está siendo un año complicado, lo único que sentí fue una alegría inmensa y éxtasis, la verdad es que no sabía ni cómo celebrarlo. La verdad es que no elegiría mejor momento para haber marcado mi primer gol esta temporada”.

Eso sí, el gol llegó después de un “spoiler” de Varo antes del encuentro. “En la previa, Varo me dijo que iba a ser mi día, que iba a entrar en la segunda parte y que íbamos a ganar 1-0 con un gol mío”, apunta el “10” unionista, que poco a poco va teniendo más protagonismo para Borja Fernández.

A falta de cuatro jornadas para el final de liga, los rojillos tienen una ventaja de tres puntos sobre el Coruxo, sexto clasificado, por lo que “llegados a este punto de la temporada, el golpe en la mesa ya está dado y tenemos que ir con todo a por lo máximo”.

La próxima prueba para la UD Ourense será en el estadio de Riazor ante el líder de la categoría, el Fabril Deportivo. Osián tiene claro que “vamos a jugar en un escenario de la ‘leche’ y ante un equipazo, pero competiremos allí como lo hemos hecho durante toda la temporada. Además, los equipos de arriba se nos dan genial y estoy convencido de que va a ser un partido de tú a tú. Ya le ganamos en la ida y ojalá que podamos repetir el resultado. Todo el mundo quiere jugar este tipo de encuentros y lo vamos a dar todo para ganar”.