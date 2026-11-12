La ourensana Mini Ali se clasifica en los cuartos de final de Dakar 2026 y peleará por las medallas

La B-girl española Alicia Babarro, conocida como Mini Ali, durante su participación en la competición de breaking de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

La ourensana Alicia Babarro, conocida deportivamente como Mini Ali, se ha clasificado para los cuartos de final de la competición femenina de breaking de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. La deportista ha firmado una destacada actuación en su estreno y estará este viernes entre las ocho mejores de la competición.

Mini Ali comenzó la jornada con un tercer puesto en la ronda de clasificación, en la que consiguió 77,7 puntos. Este resultado le permitió encabezar el grupo C, en el que tuvo que medirse a la marroquí Nawel, la surcoreana Minji y la alemana Melkez.

La española resolvió con autoridad los tres enfrentamientos y se impuso por 2-0 a todas sus rivales, lo que le permitió terminar primera de grupo. Con seis puntos en su marcador y 51 votos, Babarro selló su pase a la siguiente ronda.

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Un puesto en semifinales en juego

La competición continuará este viernes con las eliminatorias que decidirán a la campeona. En los cuartos de final, Mini Ali se enfrentará a la francesa Queen Lolita, en un duelo que determinará quién consigue una plaza en las semifinales y mantiene sus opciones de luchar por el triunfo en Dakar.

La deportista española afronta así una jornada decisiva después de completar un estreno muy sólido en los Juegos Olímpicos de la Juventud.