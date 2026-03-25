La ourensana Vane Sotelo ya es centenaria con la selección española

Vanessa Sotelo continúa haciendo historia en el fútbol sala nacional. La pívot ourensana del Alcorcón cumplió en la reciente ventana FIFA con el doble duelo ante Portugal en la localidad de Fafe su partido número 100 con La Roja. La jugadora, que fue homenajeada en los prolegómenos del primer duelo ante el combinado luso, se convierte en la tercera jugadora en alcanzar la cifra centenaria con el equipo nacional. Antes que ella solo lo hicieron Anita Luján (130) y Peque (125), casi nada al aparato, pues se trata de dos top a nivel mundial. Vane Sotelo también lo es, porque sus números y sus éxitos con España así lo certifican, entre ellos tres Campeonatos de Europa y un tercer puesto en el reciente primer Mundial de la historia. Lo que no son comparables son los 97 goles anotados en los 101 partidos disputados.

La ourensana se confiesa “muy feliz” por haber alcanzado este centenario. “Es una cifra muy bonita, pero también muy trabajada, porque hace un año me veía fuera de la selección. ¿Por qué? El cuerpo va acumulando trabajo, también lesiones graves y por detrás vienen generaciones más jóvenes y muy preparadas. Me lo he tenido que currar mucho y no sé si me encuentro en mi mejor momento de siempre, pero la verdad es que me siento muy bien. Así he logrado volver a la selección y espero poder disfrutarla mucho más tiempo”.

"Jugaba en el Cidade y en un descanso en clase abrí Twitter y vi la convocatoria"

Vane Sotelo echa la vista atrás y recuerda su primera convocatoria. Fue hace 11 años y tenía solo 19, pero ya era una top en el futsal nacional. “Jugaba en el Cidade y en un descanso en clase abrí Twitter y vi la convocatoria. Pensé que era una prelista, pero por los comentarios ya vi que era la convocatoria final para una concentración con dos partidos amistosos en Hungría a la que también vino mi compañera Iria (Saeta)”.

Si tiene que elegir tres instantes en toda esta trayectoria, la ourensana los tiene claros. “Aquella primera convocatoria fue muy especial”. Y después, “dos momentos históricos no solo en lo personal, también en lo colectivo. No olvidaré nunca el primer título europeo en Portugal y después, por lo que significaba para nuestro deporte, el primer partido del Mundial. Llevábamos muchos años de lucha para conseguir algo así”, añade.

Para el recuerdo personal también permanecerá imborrable el del pasado jueves 19 de marzo, el del homenaje por su partido 100. “Fue un momento muy feliz. Recoger la camiseta conmemorativa fue muy emocionante y muy especial, porque en la grada estaba mi familia. Así, me sentí como en casa. Había estado en el homenaje a Anita Luján y ahora era yo la que estaba siendo reconocida. Es un privilegio enorme”.

Alcanzados los 100 partidos ya tiene próximo objetivo, y también es centenario, el gol número 100. Le faltan solo tres y “espero que llegue cuanto antes. Será ya la próxima temporada, con el Preeuropeo ante Francia, Eslovenia e Italia y con una concentración previa. Habrá que trabajar mucho para poder seguir disfrutando de la selección”.

Liga y Copa de la Reina

Cerrada la semana de stage con La Roja y ese doble enfrentamiento ante Portugal (victoria primero por 2-3 y derrota después por 2-1), le toca mirar a la liga. “Hay que cambiar el chip y centrarse en la Liga y la Copa. Creo que tenemos por delante un final de temporada muy chulo, en la liga porque estamos con opciones de entrar en el play off y después porque estamos en la final a 8 de la Copa de la Reina”.