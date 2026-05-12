Manuel Herminio Iglesias

Todo por Ourense?

DENDE SEIXO-ALBO

Publicado: 13 may 2026 - 01:10
Opinión en La Región
Nada me sorprende do que acontece nesta cidade. O que din cara os cidadáns os que hoxe mandan sempre é o mesmo: todo por este noso Ourense e todo polos veciños. Igualmente acontece cando se publica no BOE ou no BOP calquera medida que o goberno quita á luz, pois no preámbulo sempre se xustifica que todo se fai polo ben dos cidadáns ou da provincia en concreto á que vai dirixido o que se aproba. Esta é unha cantinela, unha milonga que se repite moitas veces e que nalgunhas resulta un feito positivo e noutras un fiasco, cando non un engano ou unha mentira piadosa.

O desta cidade é moi curioso, pois nela goberna un partido político que se di ourensán e non é nada máis ca unha empresa privada revestida co nome de partido. Un negociete entre colegas onde o máis habilidoso é o pillo que aproveita a situación para facer caixa e os demais son colaboradores que se prestan por un posto de traballo a cambio de pagar cuotas mensuais ó suposto partido co nome de doazóns voluntarias e que pode que ate non coticen á facenda pública. Vamos, que nesta cidade temos unha peculiaridade única que fai rir ó resto de Galicia e parte do Estado. Unha peculiaridade que nos avergoña pero que non nos inmuta, porque o que digo sábese e escoitase na rúa.

Dado que un partido político provinciano que non ten principios, nin asembleas, nin se xunta cos seus supostos afiliados para debater ou saber as súas contas, e que tampouco ten claros os obxectivos que persegue, é o que goberna esta cidade, con eso xa queda todo dito. Máis que un partido serio é un chiringuito manexado por un señor que ten un canal de televisión cun único empregado que, ate pouco, non sei agora, era liberado e lle pagaba unha institución pública. Toda unha obra de arte para facer negocio a conta dos cartos das institucións e das dádivas impostas ós que están a soldo como liberados ou por el colocados. Persoas que son cesadas cando xa poden cobrar o paro e axiña veñen outras a cubrir a baixa. E así funciona o asunto.

Pois ben, esta é unha anomalía que está a piques de facerse crónica como se fose unha enfermidade que non ten cura, e que paso a paso leva ate a morte a institución municipal da terceira cidade galega. E mentres, coa aquiescencia e baixo o nome de que todo se fai por esta cidade, os populares, que foron os que o auparon ó poder, por mor de asegurar a Deputación, danlle apoio, de cando en vez, para que non afogue e apróbanlle o que este atrevido alcalde propón. De non ser que se produza un milagre xudicial, cousa que non é segura, dentro dun ano o PP precisará de novo á Jácome para seguir na cadeira de mando do Pazo Provincial. E como o que importa é o poder, Ourense seguirá a esmorecer. Esta situación deixa claro que os grandes problemas destas cidade terán que seguir a esperar, pois a cidadanía cala e os demais compoñentes do Concello nin son capaces de reclamar os haberes que cobrou sen ter a compatibilidade o tal Gundisalvo Ferreira.

Por iso lanzo estas preguntas: cara onde vai esta cidade cun goberno e un alcalde como o actual?, cara onde vai a institución municipal que, segundo fontes internas, camiña dentro do máis grande desorden e desconcerto? En fin, son dos que pensa que xa nos estamos afacendo a esta anormalidade democrática, e iso pagarémolo caro cando se descubra o pastel e cando se saiban as contas desta institución. E se non, ó tempo.

