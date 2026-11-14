Las ourensanas del fútbol sala, a domicilio

Anita Pino, del Ourente Ontime, realiza un pase en el derbi ante el Estrela Verín.

Esta jornada, las representantes ourensanas en Primera División, el Ourense Ontime y el Estrela Verín, jugarán sus encuentros a domicilio. Las de Manu Cossío viajaron hasta Ceuta para enfrentarse a un conjunto ceutí que ocupa la penúltima posición, por lo que intentarán romper la mala racha de resultados (tres derrotas consecutivas) y volver a sumar de tres para escapar de las posiciones peligrosas de la tabla clasificatoria.

En el Ontime viajarán todas las jugadoras, a pesar de que Chiky y Uxía (convocada con la selección española) continúan con molestias. Las azulonas necesitan conseguir un buen resultado para irse con confianza al parón por los compromisos internacionales del combinado nacional.

El Estrela, en Guadalcacín

Mientras el conjunto verinense se desplaza hasta Guadalcacín después de haber jugado la Copa Galicia durante la semana. El Estrela cayó derrotada 2-3 ante el Poio y necesita olvidar la eliminación frente al equipo andaluz.

Manu Cossío tiene a todas sus jugadoras disponibles y Charlie Simoes no podrá contar con Meri, Rafa Pato y Anita Ontiveros

Las de Charlie Simoes afrontan el encuentro con las bajas de Meri, como es habitual, y se añaden las de Rafa Pato, que ya no pudo jugar contra el Poio, y la de Anita Ontiveros, que salió lesionada a los cinco minutos de empezar la segunda parte en el duelo copero. El resto de futbolistas están disponibles para el encuentro.

El conjunto verinense, que llegó ayer a Guadalcacín tras un largo viaje nocturno, se medirá a un equipo andaluz que lleva dos victorias en los últimos tres encuentros, aunque sigue cerca de las posiciones de descenso.

Tanto el Ourense Ontime como el Estrela Verín tienen la oportunidad de irse al parón con los tres puntos en el bolsillo, ya que se medirán a dos equipos que están luchando por la permanencia en la categoría. El sábado 28 regresarán a la liga para medirse Torcal y el Roldán como locales.