El Estrela Verín emerge, el Ourense Ontime frena

La alegría va por barrios. El Ourense Ontime abrió la temporada a un nivel alto y ahora es el Estrela Futsal el que asoma la cabeza después de las dudas de las jornadas iniciales. La última jornada liguera ha confirmada la tendencia, con un equipo que emerge gracias a la segunda victoria del curso y otro que se frena con la tercera derrota consecutiva.

El Estrela empieza a meter tierra con la zona de descenso. Lo consiguió después de malgastar ocasiones durante casi todo el partido e incluso sufrir al final con el juego de cinco de un Ceuta inferior, pero que se creció ante los problemas de su rival para marcar. “Sabíamos que nos iban a esperar en mitad de pista, quenos dejarían jugar. Por juego, el partido se debía romper a nuestro favor en algún momento, pero nos faltó tener paciencia. Tuvimos infinidad de ocasiones y ellas, con solo tres y otras tres en el ataque con juego de cinco, nos pudieron empatar. Nos falta tranquilidad, aunque el equipo va mejorando”, destaca el técnico Charlie Simoes, que después de la Copa Galicia visitará al Guadalcacín, un rival de la zona media baja.

El fallo está atrás

El calendario siempre marca tendencia. Roldán, Futsi Navalcarnero y Móstoles de forma continuada son una cuesta demasiado empinada para cualquiera. También para el Ontime. No sumar puede entrar en la lógica, aunque un poco más de cuidado habría que tener con el aspecto emocional, por aquello de las dinámicas. “Ahora tenemos tres partidos que necesitamos sacar”, avisa Manu Cossío, entrenador del conjunto ourensano.

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Antes, aunque es una obviedad (en siete partidos ha encajado 24 goles), pone nombre al origen de los problemas: “Hay que dar más en defensa”. Cuando en un minuto y medio estás perdiendo 0-2 con dos errores… Sabemos nuestro telón de aquiles y la verdad es que nos falta contundencia. Cuando encajas 3,4 goles por partido sabes que para ganar tienes que meter cuatro. Y eso que en ataque no estamos mal. Contra el Móstoles realizamos 46 remates y el rival nos marcó seis goles tirando 23 veces, la mitad. Tenemos problemas defensivos y necesitamos dar un paso adelante. Esta semana jugamos en Ceuta y a pesar de que para jugar tendremos que coger dos aviones, un autobús y un ferry, tenemos que sacarlo como sea. Después, tendremos dos partidos en casa ante rivales de la zona baja, Torcal y Zaragoza, y tampoco podemos fallar”, subraya el técnico. Lo primero, la defensa.