Después de una semana de parón por los compromisos internacionales de las diferentes selecciones, regresa la Primera División y lo hace con los encuentros Ontime-Torcal y Estrela Verín-Roldán. Los dos conjuntos ourensanos de la máxima categoría del fútbol sala femenino juegan en casa e intentarán mejorar sus prestaciones tras los últimos encuentros.

El Ontime, que ocupa la novena posición con diez puntos, necesita poner fin a una racha de tres derrotas y un empate en los últimos cuatro encuentros. Las de Manu Cossío reciben a las malagueñas, a las 17:00 hora en Os Remedios, con la única baja de Ana Rivera, que se está recuperando de una lesión en el tobillo.

Partido importante para un conjunto azulón que quiere recuperar la senda de la victoria ante el octavo clasificado, que tiene los mismos puntos que la ourensana.

El Verín, ante el Roldán

Media hora más tarde, las verinenses reciben al Roldán, que ocupa la tercera posición tras solo ceder una derrota en toda la liga.

El entrenador Charlie Simoes tiene las bajas de Meri, Anita y Rafa Pato. Además, Jeni solo ha podido completar el último día de entrenamiento, por lo que para hoy estará, pero con molestias. El resto de jugadores están disponibles.

El Estrela Verín, que suma ocho puntos y ocupa la posición undécima, sabe que el partido es muy complicado, pero para sacarlo adelante tiene que fijarse en el partido frente al Futsi Navalcarnero, al que consiguió ganar 2-3.

Por lo tanto, los dos representantes ourensanos en Primera División tienen ante sí la oportunidad de regresar del parón con un buen resultado que les acerque a las posiciones de la zona media de la tabla clasificatoria.

Tanto Ontime como Estrela intentará hacerse fuertes en sus canchas para llevarse los tres puntos.