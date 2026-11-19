El fútbol sala femenino provincial, al que este curso le está costando mantener su mejor tono competitivo en la Primera División, está disfrutando de su mayor éxito en lo que va de temporada. La protagonista es Uxía Rodríguez Yáñez (Ourense, 24 de marzo de 2004). Es la portera del Ontime y está viviendo su debut con la selección española absoluta. En 2024 ya había sido citada por el combinado nacional sub-21, pero ahora, aprovechando una Ventana UEFA en la que se decide el último billete para el Europeo de 2027, trabajo que España ya logró, la seleccionadora Clàudia Pons la ha llamado para disfrutar de una concentración que se desarrolla hasta el sábado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Las citadas son las futuribles del combinado absoluto y entre ellas está la joven promesa ourensana.

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Uxía Rodríguez se muestra “feliz”. Estar con la selección española absoluta “es lo máximo”. La convocatoria la pilló por sorpresa; es más, aprovechando el parón en la liga, tenía preparada una salida que deberá esperar, aunque sin duda que es por un buen motivo. “Fue una sorpresa total, no me lo esperaba. De hecho, tenía programado un viaje que finalmente tengo que posponer, pero no hay ningún problema, habrá tiempo para poder disfrutarlo en otro momento y ahora lo que toca es disfrutar de la selección española”, subraya.

No es la primera experiencia con España, aunque sí su estreno con la absoluta. “En 2024 ya estuve con la sub-21, pero es mi primera vez, y espero que lleguen muchas más, con la absoluta. De aquella primera convocatoria, coincido aquí con Rocío Molina (Alcantarilla) y con Luchi (Futsi Navalcarnero)”, añade. Esta última no figuraba en la lista inicial, pero la lesión de la ala-cierre Toñi (Alcantarilla) le permitió entrar en la convocatoria.

La portera del Ontime, y ahora internacional absoluta, cruzó los dedos toda la semana para saber si podría disfrutar de esta concentración. Una lesión muscular le hizo ser duda hasta última hora, aunque finalmente la recuperación fue completa y el lunes empezó a trabajar a las órdenes de Clàudia Pons. “Arrastré molestias durante casi toda la semana pasada, de hecho hubo un momento a mitad de semana que dudé en poder llegar a tiempo, pero finalmente todo salió bien”, destaca aliviada. “Tenía una pequeña rotura en el isquio, pero está superada”.

Pasado el susto y las primeras sesiones de trabajo, Uxía Rodríguez ya solo piensa en “aprovechar al máximo esta oportunidad”. Se estrena en una temporada muy especial para España, ya que defenderá su título en el Europeo 2027. Uxía no quiere hacerse ilusiones, pero... “Es muy difícil estar en la convocatoria final para el Campeonato de Europa del próximo año, porque hay muy buenas porteras, pero la verdad es que antes no había posibilidad y ahora quién sabe. Voy a trabajar al máximo para seguir aprendiendo y mejorando, tanto en esta concentración como con mi equipo. Estoy conociendo a las compañeras y al cuerpo técnico, las cosas están saliendo bien”.

Joven y ambiciosa

Uxía Rodríguez mira al futuro con ambición, tanto con la selección como con su equipo. “Nos está costando un poco porque estamos asimilando un nuevo modelo de juego y además nos tocó un calendario difícil. Veo al equipo con opciones de luchar por el play off”, finaliza.