El ourensano Gonzalo Caparrós, ante los mejores del panorama continental de lucha

El ourensano Gonzalo Caparrós se encuentra en la ciudad serbia de Zrenjanin para disputar el Campeonato de Europa Sub-23 de lucha. El integrante del Club Atila es uno de los dos representantes de la selección española en esta cita continental en la modalidad de lucha grecorromana. Participa en la categoría de 72 kilos y el otro integrante nacional es José Teso, del Club Rivals de Madrid, en 77 kilos.

Caparrós lleva preparando esta competición en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, donde está becado, alternando con el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y su Club Atila, en Ourense.

El luchador se encuentra en “un estado físico óptimo, dejando al margen alguna molestia puntual derivada de la carga de entrenamiento”, pero fuera de eso está “muy ilusionado y motivado con esta convocatoria”, señala.

Siendo este su primer año en la categoría sub-23, las expectativas reales son las de “luchar al máximo nivel e ir intentando puntuar y ganar combates, aunque al ser una competición europea el nivel es altísimo, si bien eso siempre motiva para sacar la mejor versión de uno mismo y afrontar cualquier tipo de dificultades en la competición”, añade.

El Campeonato de Europa, que reúne a más de 400 luchadores en las diferentes modalidades, comenzó el lunes con la lucha libre olímpica, continúa con la libre femenina y finaliza con la grecorromana, con Caparrós en liza.