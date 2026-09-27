El ourensano Javi Fernández brilla en el fútbol de Alemania

La joya del fútbol ourensano, Javi Fernández (Ourense, 2006), ha aprovechado el parón de selecciones para visitar durante cuatro días su ciudad natal. En el Parque de San Lázaro, el futbolista del Núremberg (cedido por el Bayern de Múnich) ha atendido al diario La Región, donde ha repasado los casi cuatro años que lleva jugando en Alemania.

En enero de 2023, Fernández, exjugador del Pabellón, Celta y Atlético de Madrid, ingresó con 16 años en la base del Bayern, en los que recuerda sus inicios: “Durante las primeras dos o tres semanas, el idioma me costó bastante. Es verdad que mi inglés no era malo, pero se me había olvidado algo, al no practicarlo, pero poco a poco me fui adaptando y al poco tiempo ya hablaba fluido el inglés y el alemán lo fui pillando con el tiempo. En el campus donde vivíamos, teníamos mucha libertad. Además, estaba acostumbrado a estar sin mi familia, porque en el Atlético también estaba solo, por lo que me adapté muy bien al club y a la cultura alemana. Sí que es cierto que son muy rectos, pero a mí me gusta eso y estoy muy a gusto allí”.

Muy pocos españoles han vestido los colores de un grande europeo como el Bayern y el ourensano es uno de ellos: “Cuando empecé a entrenar con el primer equipo noté cómo la calidad y el ritmo que tenían los jugadores era ‘top’. Me adapté bien y lo di todo en los entrenos para tener la oportunidad de debutar. Mi primer partido fue en pretemporada contra el Rottach y luego fui titular de central frente al Tirol (Primera División de Austria). Cuando vi nombre en el once inicial y rodeado de esos jugadores, me pareció increíble”.

Tras debutar con los bávaros, Fernández vivió en sus carnes la cara más dura del fútbol, las lesiones. “Ya en la pretemporada había tenido una lesión de pubis, me recuperé, volví a entrenar con el primer equipo e iba todo perfecto hasta que justo la semana que empezaba la Bundesliga, me lesioné el tobillo y estuve dos meses fuera. Al volver, tuve otra lesión muscular y a los tres meses de estar ya jugando, en febrero de 2025, bajé a jugar la Youth League contra el Betis y me rompí el menisco. Estuve ocho meses de baja, fue una época difícil, aunque siempre tuve una mentalidad positiva y sabía que me iba a recuperar, creo que mi familia lo pasó peor que yo en ese momento”, reconoce.

A finales del pasado año, el jugador ourensano regresó a los terrenos de juego y le surgió la posibilidad de recalar cedido en el Núremberg de Bundesliga 2, donde es indiscutible es un equipo que va segundo, invicto, y lanzado al ascenso: “Se dio la casualidad de que mi regreso fue en un encuentro ante el segundo equipo del Nürnberg, luego empecé a entrenar con el Bayern y antes de vacaciones fui convocado por primera vez en un partido de Bundesliga. Ya estaba totalmente recuperado de la lesión, necesitaba tener minutos y entró en escena el Núremberg, se interesaron mucho por mí y creo fue el mejor paso que pude dar. Jugué durante la segunda vuelta y en verano me ofrecieron seguir un año más cedido y yo encantado. Lo estoy jugando todo, el equipo va segundo y solo cedimos un empate. Además, me encanta la ciudad y el ambiente de fútbol que se respira, tenemos un estadio de más de 40.000 espectadores y siempre se llena, por todo ello estoy feliz allí”.

En el Núremberg tiene como entrenador a Miroslav Klose, hasta el pasado verano máximo goleador en los mundiales. “Los primeros días sí que me imponía y todos le tenemos un gran respeto, pero hemos cuadrado muy bien desde el principio. Le gusta bromear con los jugadores y es muy cercano con nosotros. Desde que llegué me acogió muy bien y como habla italiano, de su paso por la Lazio, pues nos entendemos bien”, apunta.

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Javi Fernández, jugador ourensano del Núremberg: “Compartí habitación con Lamine”

Aparte de jugar en el Bayern y el Núremberg, Fernández defendió los colores de la selección española sub-16 y sub-17, donde coincidió con los campeones del Mundo, Lamine Yamal y Pau Cubarsí: “Compartí habitación con Lamine, era bromista y muy buena persona. Además, ya se lo notaba algo diferente en relación con los demás, para mí es de los mejores jugadores del mundo. Me llevó muy bien con él y en 2024 cuando ganamos en Múnich a Francia en las semifinales de la Eurocopa, tuve la oportunidad de estar con él”.

A dos meses de cumplir los 20 años, ojalá que algún día Javi Fernández vuelva a compartir vestuario con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, pero ya en la selección española absoluta. El futuro que tiene por delante es ilusionante.