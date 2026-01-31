El ourensano Javier Fernández llega al Núremberg hasta final de temporada

Javier Fernández, futbolista ourensano formado en el Pabellón y actualmente en las filas del Bayern Múnich jugará en el Núremberg de la Bundesliga 2 hasta final de temporada.

El ex jugador de canteras como Celta o Atlético Madrid es cedido por el club bávaro a uno de los equipos más conocidos de la segunda división alemana con el objetivo de que el ouresano pueda seguir desarrollándose como futbolista.

“Es un futbolista excelente, un centrocampista físicamente fuerte y un líder en todos los equipos en los que juega. Esperamos con ilusión los próximos años con él y confiamos en que adquirirá una valiosa experiencia en el Núremberg” explicó director deportivo del Bayern, Christoph Freund

Fernández llegó al Bayern Munich en 2023 y cuando estuvo cerca de debutar con el primer equipo las lesiones lo impidieron. Recientemente el club anunció la ampliación de su contrato con el ourensano hasta 2028.

Núremberg, un equipo especial para Javi Fernández

El futbolista ourensano estuvo 294 días fuera de los terrenos de juego tras sufrir una lesión en el menisco ante el Real Betis en la Youth League durante 2024.

En su partido de vuelta enfrentó con el filial del Bayern Munich al filial del Núremberg, equipo al que acaba de llegar.

El Núremberg, equipo de Bundesliga 2, estaba en búsqueda de un centrocampista en este mercado de invierno para suplir la baja de la salida de Pape Demba Diop rumbo al Toulouse y Fernández era uno de ellos.