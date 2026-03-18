El ourensano Rubén Domínguez, entrenador granate con corazón azul

El Ourense CF empató a un gol en O Couto en el derbi disputado ante el Racing de Ferrol, un punto que los mantiene una semana más fuera de los puestos de peligro, pero que no le permite relajarse lo más mínimo, ya que solo tiene un punto de margen sobre el Guadalajara, que a día de hoy es el que marca el corte con el descenso. El sábado, desde las cuatro y cuarto, visitan al Pontevedra, dónde les espera el técnico ourensano Rubén Domínguez, que ostenta el récord de ser el que más temporadas entrenó al equipo azulón. El entrenador estuvo al frente de los azulones seis temporadas completas y la pasada los nueve primeros partidos, tras los que presentó la dimisión. También tiene el récord de haberlo entrenado en cinco categorías, desde Primera Regional hasta Primera Federación.

Sin duda, el partido más diferente para Rubén Domínguez: “Está claro que es el partido más especial, es dónde más tiempo he estado y que siempre será mi casa”. Ahora lo verá desde enfrente, con un Pontevedra que va cómo un tiro: “No tenemos queja y pienso que estamos rindiendo muy por encima de los objetivos que teníamos previstos, no podemos olvidar que somos un recién ascendido y que lo que buscábamos era mantener la categoría, pero ahora que estamos aquí vamos, en puestos de promoción de ascenso, y vamos a ver de qué somos capaces”.

Tiene claro el técnico ourensano que no hay fórmulas mágicas para que los equipos funcionen: “La experiencia me dice que hay que tener buenos jugadores, para lo que tienes que firmar bien en verano, conocer bien el mercado y aprovechar las oportunidades, luego conseguir hacer un buen grupo y trabajar mucho. No todo es dinero, como ya demostramos en Ourense y ahora está pasando también en Pontevedra.”

No le cuesta nada a Rubén Domínguez hablar de “su” Ourense, porque lo sigue teniendo muy presente: “Lo conozco muy bien. Mi obligación es conocerlos a todos, pero a ellos bastante más. Jerin, Carmona, Miguel Prado, Adri Guerrero o Raúl Hernández son buenos jugadores, pero además son un equipo muy intenso, muy físico y que como vemos todas las semanas son muy incómodos para todos los equipos”. ¿Se salvan? “Creo que sí, sinceramente pienso que son mejor equipo que los que están por debajo en la clasificación. Además, les deseo lo mejor, claro, pero después de este sábado”.

Dos equipos que les gusta el buen trato con la pelota, pero que tendrán el hándicap del mal estado de Pasaron. “El estadio es precioso, pero el campo de juego es una finca y no está a la altura. Nosotros lo sufrimos 19 jornadas y primero fue por un hongo, luego las lluvias… Total, ni está bien ni va a estarlo. A jugadores como Yelko, Brais Abelenda, Alberto Gil, Diego Gómez o Luizao no le ayuda nada por sus características”.

Termina hablando de su futuro en Pontevedra: “Nuestra trayectoria demuestra que cuando estamos ilusionados y nos sentimos valorados, tardamos muy poco tiempo en renovar. En Ourense se dieron esas circunstancias y por eso estuvimos siete años sin dudarlo”.