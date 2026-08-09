Ourense busca a la ganadora del torneo internacional Cidade de Ourense

SEMIFINAL IDA
La Supercopa Galicia es el primer gran reto del Auriense
LA GRAN FINAL
El Torneo Cidade de Ourense de tenis femenino ya tiene candidatas para alzarse con el trofeo y los 75 puntos para el ránking WTA. Las semifinales confirmaron la emoción y la capacidad para sorprender que lleva caracterizando al torneo desde las primeras rondas y en ellas lograron el billete la veterana Isabella Shinikova y la jugadora llegada desde la fase previa Sonja Zhiyenvayeva.
La competición arrancó con un duelo apasionante. Por un lado, la búlgara Isabella Shinikova, de 34 años, y la jovencísima neerlandesa Britt Du Pree, de 19 años. Shinikova empezó mejor, rompió el servicio de su rival ya en el primer juego y lo consolidó en el segundo. Mejoró Du Pree y pudo solventar sus dos siguientes servicios e incluso apuró a Shinikova en el cuarto juego desaprovechando dos bolas de break. En el séptimo juego fue Shinikova la que perdonó tres, pero en la cuarta no falló y sumó su segundo break para encarrilar un set que cerraría con su servicio en el siguiente juego (6-2).
El partido se intuyó incluso rápido para la jugadora búlgara, que arrancó el segundo set con un nuevo break y llegó a poner con un 5-3 amenazante. Y ahí, sin margen de error, llegó la reacción de Du Pree. La neerlandesa aseguró bien su servicio (5-4) y Shinikova sirvió para ganar el partido, pero se le complicó el juego y en la primera bola de break su rival ganó una vida extra (5-5). Volvió a sumar su saque y el partido dio un vuelco inesperado con el segundo break consecutivo, que suponía llevarse el segundo set (5-7).
Du Pree había hecho lo más complicado, pero una vez más arrancó el set cediendo su servicio y teniendo que jugar a remolque. Con más calor y cansancio acumulado los juegos se alargaron y con varias bolas de break para las dos jugadoras, pero ambas fueron sacando adelante sus servicios hasta el 5-3 y saque para Du Pree. De ahí no pasó un partido de más de dos horas y que sirvió a Shinikova para meterse en la final del torneo (6-2-5-7 y 6-3).
Segunda semifinal
Su rival será la kazaja Sonja Zhiyenvayeva, una jugadora que llega desde las rondas previas y que en su penúltimo partido se deshizo de la japonesa Rina Saigo (6-1 y 7-6).
Zhiyenvayeva dio la sorpresa ante una jugadora que la aventaja en más de 400 puntos en el ránking y que hace menos de un mes le había ganado en el torneo de Wuning (China).
El sábado fue otra historia. El partido empezó con mucha irregularidad en las dos jugadoras y tres breaks en los cuatro primeros juegos, pero con la tenista kazaja un paso por delante en juego y en serenidad. Saigo no se sentía nunca cómoda y después de ceder su tercer break consecutivo entregaba un primer set que voló en poco más de media hora de juego (6-1).
Todo lo contrario ocurrió en el segundo. Saigo dio un paso adelante y el set fue sumando juegos en los dos casilleros sin que ninguna de las rivales regalase nada (2-2). En el quinto juego perdió su servicio Saigo, pero lo recuperó ya en el siguiente (3-3) y poco a poco se fue encaminando el partido a un tie break que acabaría siendo definitivo (6-6). Ahí Zhiyenvayeva fue mejor en el inicio y logró tres puntos de ventaja (5-2), pero reaccionó una vez más Saigo y llegó a igualar (5-5). Zhiyenvayeva sumó su servicio y al resto resolvió el partido.
A las diez y media de la mañana está previsto que arranque, en el Club Santo Domingo, la final de esta edición del Torneo Cidade de Ourense.
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