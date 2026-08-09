Ourense busca a la ganadora del torneo internacional Cidade de Ourense

El Torneo Cidade de Ourense de tenis femenino ya tiene candidatas para alzarse con el trofeo y los 75 puntos para el ránking WTA. Las semifinales confirmaron la emoción y la capacidad para sorprender que lleva caracterizando al torneo desde las primeras rondas y en ellas lograron el billete la veterana Isabella Shinikova y la jugadora llegada desde la fase previa Sonja Zhiyenvayeva.

La competición arrancó con un duelo apasionante. Por un lado, la búlgara Isabella Shinikova, de 34 años, y la jovencísima neerlandesa Britt Du Pree, de 19 años. Shinikova empezó mejor, rompió el servicio de su rival ya en el primer juego y lo consolidó en el segundo. Mejoró Du Pree y pudo solventar sus dos siguientes servicios e incluso apuró a Shinikova en el cuarto juego desaprovechando dos bolas de break. En el séptimo juego fue Shinikova la que perdonó tres, pero en la cuarta no falló y sumó su segundo break para encarrilar un set que cerraría con su servicio en el siguiente juego (6-2).

El partido se intuyó incluso rápido para la jugadora búlgara, que arrancó el segundo set con un nuevo break y llegó a poner con un 5-3 amenazante. Y ahí, sin margen de error, llegó la reacción de Du Pree. La neerlandesa aseguró bien su servicio (5-4) y Shinikova sirvió para ganar el partido, pero se le complicó el juego y en la primera bola de break su rival ganó una vida extra (5-5). Volvió a sumar su saque y el partido dio un vuelco inesperado con el segundo break consecutivo, que suponía llevarse el segundo set (5-7).

Du Pree había hecho lo más complicado, pero una vez más arrancó el set cediendo su servicio y teniendo que jugar a remolque. Con más calor y cansancio acumulado los juegos se alargaron y con varias bolas de break para las dos jugadoras, pero ambas fueron sacando adelante sus servicios hasta el 5-3 y saque para Du Pree. De ahí no pasó un partido de más de dos horas y que sirvió a Shinikova para meterse en la final del torneo (6-2-5-7 y 6-3).

Segunda semifinal

Su rival será la kazaja Sonja Zhiyenvayeva, una jugadora que llega desde las rondas previas y que en su penúltimo partido se deshizo de la japonesa Rina Saigo (6-1 y 7-6).

Zhiyenvayeva dio la sorpresa ante una jugadora que la aventaja en más de 400 puntos en el ránking y que hace menos de un mes le había ganado en el torneo de Wuning (China).

El sábado fue otra historia. El partido empezó con mucha irregularidad en las dos jugadoras y tres breaks en los cuatro primeros juegos, pero con la tenista kazaja un paso por delante en juego y en serenidad. Saigo no se sentía nunca cómoda y después de ceder su tercer break consecutivo entregaba un primer set que voló en poco más de media hora de juego (6-1).

Todo lo contrario ocurrió en el segundo. Saigo dio un paso adelante y el set fue sumando juegos en los dos casilleros sin que ninguna de las rivales regalase nada (2-2). En el quinto juego perdió su servicio Saigo, pero lo recuperó ya en el siguiente (3-3) y poco a poco se fue encaminando el partido a un tie break que acabaría siendo definitivo (6-6). Ahí Zhiyenvayeva fue mejor en el inicio y logró tres puntos de ventaja (5-2), pero reaccionó una vez más Saigo y llegó a igualar (5-5). Zhiyenvayeva sumó su servicio y al resto resolvió el partido.

A las diez y media de la mañana está previsto que arranque, en el Club Santo Domingo, la final de esta edición del Torneo Cidade de Ourense.