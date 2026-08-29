El Ourense CF afronta su último partido amistoso en Santiago

El Ourense CF afronta este domingo, desde las 12,00 horas en el Vero Boquete de Santiago, el último partido amistoso de la pretemporada. Juega ante el Compostela, que será rival de los ourensanos en la Segunda Federación que comienza la próxima semana en O Couto.

Será el séptimo partido de los jugadores de Jorge Cuesta este verano, con diferentes resultados, pero con el principal objetivo de conjuntar un equipo prácticamente nuevo.

Para este domingo, el técnico azulón tiene las ausencias del centrocampista Jesús Cambil, que ha sido baja toda la pretemporada por un problema en un dedo de un pie y que apura su recuperación para tratar de llegar al inicio de la liga, así como de Facu Ballardo, que arrastra molestias musculares y descansará por precaución.

El que vuelve es el defensa Algisí, que tuvo problemas en los abductores. El resto estarán todos disponibles.