El Ourense CF busca la sorpresa en Barakaldo

El Ourense CF viajó en la tarde de este sábado rumbo a tierras vascas para este domingo, desde las seis y media, medirse al Barakaldo CF en el mítico campo de Lasesarre. Un partido en el que los de Dani Llácer tratarán de romper la mala dinámica que presentan fuera de casa, donde solo han logrado ganar un partido.

La semana ha sido positiva tras la victoria en el derbi ante el Arenteiro y con días suficientes para poder trabajar con tranquilidad. Además, sin lesiones ni sanciones, más alla de la de Nacho Castillo, que sigue recuperándose de la rotura de un dedo del pie y al que todavía le queda un mes por delante para poder volver.

Del partido de este domingo por la tarde hablaba Dani Llácer en la previa. “Es un equipo que me gusta por su manera de trabajar y que tiene un entrenador que, para mí, es un poco un espejo en el que mirarme. Sus equipos son muy de la identidad de él, muy verticales, intensos que manejan varios registros porque tienen jugadores con calidad para mover la pelota, o hacer otro tipo de juego, suelen ser muy versátiles”. Profundizando un poco más en lo que les esperara avisó de que “vamos a un campo y a jugar ante un rival de los más complicados y que en su campo es de los que mejores números presenta de la categoría. Sabemos que nos vamos a encontrar un conjunto muy agresivo, que nos van a apretar mucho, que defienden muy alto y que además su público los lleva en volandas”.

Pero también tiene muy claro lo que quiere para su equipo. “Trataremos de cambiar la dinámica que tenemos fuera de casa y eso pasa por intentar ser nosotros mismos y tratar de llevar el espíritu que mostramos en O Couto a los partidos de fuera de casa. Vamos a ir a Lasesarre sin ningún tipo de complejos, dando un paso al frente y buscando hacer nuestro fútbol. Será importante tener un buen nivel de agresividad, de concentración, tratar de someterles a traves de la pelota y ser decisivos en las áreas, tanto defensivamente sin cometer errores como ofensivamente tratando de aprovechar las ocasiones que seguro vamos a tener. Si conseguimos hacer esto, estoy seguro de que podemos llevarnos los tres puntos ”.

Enfrente, un Barakaldo en el que el “alma mater” es el técnico Imanol de la Sota, que cogió al equipo en Tercera División y ha conseguido asentarlo en la categoría e incluso tenerlo a dos puntos de la promoción. Llegan en buen momento porque en los últimos cinco partidos solo han perdido el pasado fin de semana en el derbi ante el Arenas de Getxo y en 2026 no conocen la derrota como locales.