Dani Llácer, entrenador del Ourense CF: "Hemos sabido levantarnos en un partido importante"

Satisfecho por el triunfo de su equipo llegaba el entrenador del Ourense CF, Dani Llácer, a la sala de prensa. “Éramos conscientes de la importancia del partido y que teníamos que iniciarlo muy bien. Entendíamos que los primeros quince o veinte minutos eran vitales para volver a encontrar buenas sensaciones. Ha sido así y el mejor ejemplo ha sido la ocasión de Ochoa, a los 20 segundos, que nos ha dado alas y hemos tenido mucha energía, apretando y teniendo tramos buenos de juego en los que conseguimos marcar. En la segunda parte hemos reculado un poco más, pero ha venido el 2-0 con una presión alta y ha cerrado el choque, porque también hemos sabido ajustar bien y hemos hecho un partido muy completo”.

Y añadió: “Para nosotros era un partido muy importante, porque el choque de Guadalajara nos hizo mucho daño, no fuimos el Ourense CF. Hemos sabido levantarnos en un día como hoy dónde eran más de tres puntos para poder seguir nuestro camino. Ahora, a disfrutar y empezar a pensar en Barakaldo, que aunque sabemos que va a ser muy difícil, vamos a intentar romper la mala racha de fuera de casa”.

Jorge Cuesta, abatido

La otra cara de la moneda era el técnico del Arenteiro. Jorge Cuesta acabó muy tocado: "Evidentemente, sabíamos que era un partido muy importante y las sensaciones de haberlo perdido, aportando poco otra vez, es duro y somos conscientes de la situación complicada en la que estamos". Sobre el encuentro afirmó que "no salimos bien y esas dos ocasiones nada más empezar y el gol a balón parado ya nos ponen muy cuesta arriba el partido. Aunque luego nos repusimos y tuvimos esa ocasión y media al final de la primera parte, en la situación que estamos no se nos da nada. La segunda parte fue un querer y no poder y con la sensación de que estás muy lejos y la sensación es que al equipo fuera de casa le cuesta mucho competir".

Terminó hablando ya de futuro para un equipo con cada vez menos margen de error: "Toca limpiar la cabeza, mañana (por este domingo) volver a entrenar y seguir tratando de competir. Ahora son momentos ya de hablar de finales y la próxima será el sábado, ante el Castilla. Tenemos que centrarnos solo en eso e intentar seguir construyendo”.