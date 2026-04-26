El Ourense CF busca tres puntos fundamentales ante el Zamora

Otro partido marcado en rojo, y ya van unos cuantos esta temporada, pero a medida que se acerca el final, más todavía. Esta tarde, en O Couto, el Ourense CF recibe al Zamora, dos equipos en situaciones totalmente diferentes. Los de Dani Llácer siguen en su pelea por tratar de lograr la salvación cuanto antes y no dejarlo todo para la última jornada. Enfrente, un Zamora que llega como cuarto clasificado en promoción de ascenso y que también tiene claro que sumar los tres puntos hoy sería dar un paso de gigante.

Llegan los ourensanos en una de las semanas más extrañas de toda la temporada, aunque en esta ocasión para bien. Los caprichos del calendario lo obligaron a jugar dos partidos en tres días, ante Lugo y Real Madrid Castilla, y luego estar 12 días sin competir. Lo aprovecharon para tener tres días libres, por primera vez en una temporada muy cargada, por lo ya sabido de participar en tres competiciones y que les ha servido para desconectar deportivamente, pero sobre todo mentalmente. A mayores, también esta semana se han ido un día a entrenar en el campo de Barbantes para poder pisar hierba natural, algo que también muy pocas veces pueden hacer. Un partido para el que el técnico ourensano, Dani Llácer, podrá contar con toda la plantilla, ya que recupera al lateral izquierdo Hugo Sanz, que era el que más minutos había jugado, pero que una microrrotura le obligó a perderse los partidos de Lugo y Castilla, con lo que el técnico podrá poner el mejor once en liza para tratar de sumar la décima victoria liguera.

El rival de esta tarde, el Zamora, llega en su mejor momento de la temporada. Tras un inicio titubeante y que se llevó por delante al técnico Juan Sabas, llegó Óscar Cano, al que le costó encarrilar a un equipo que ahora va casi como un tiro. En las últimas ocho jornadas solo han perdido un partido, lo que los ha llevado a estar en puestos de promoción de ascenso, principal objetivo del club. El conjunto zamorano es un viejo conocido de los aficionados ourensanos y que lleva una trayectoria similar. Ambos equipos lograron juntos el ascenso a Primera Federación y además han coincidido también en eliminatorias de la Copa Federación, sin ir más lejos esta temporada, en la que los azulones lograron la clasificación en el tiempo de descuento. Un cuadro experimentado y que cuenta con jugadores de nivel, entre los que está el ex ourensanista Javi Carbonell.