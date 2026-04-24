Luis Rivas, jugador del Ourense CF: “El Zamora es muy buen equipo”

PRIMERA RFEF

El delantero Luis Rivas, que llegó al Ourense CF en el mercado invernal, estuvo dos temporadas en el rival del domingo y con el que marcó a los ourensanos

El delantero Luis Rivas, antes de comenzar el entrenamiento de ayer en Barbantes.
El delantero Luis Rivas, antes de comenzar el entrenamiento de ayer en Barbantes.

Luis Carlos Chaverra Rivas (Chocó-Colombia, 11/7/ 2003), delantero del Ourense CF, equipo en el que llegó en el pasado mercado invernal cedido desde el Antequera, del Grupo 2 de Primera Federación, vivirá el domingo un partido especial, porque se enfrenta al Zamora, equipo que le dio a conocer en España y donde jugó dos temporadas.

El jugador azulón reconoce que el equipo zamorano siempre será especial para él: “A finales de 2002 vine a hacer una prueba con ellos y en enero ya volví para fichar. Empecé en el filial, pero en Semana Santa debuté con el primer equipo en O Vao, contra el Coruxo, y ya me quedé hasta final de temporada”. Pero aún fue mejor la temporada siguiente: “Logramos el ascenso en el play off, recuerdo que había sido campeón el Ourense CF y que habíamos venido a jugar a Oira. Ganamos 0-3 y tuve la suerte de hacer el segundo gol. Allí viví muy buenos momentos y aunque quedan pocos jugadores sí que mantengo relación con algunos como Fermín Sobrón, Carlos Ramos o Luismi Luengo”.

Y es que los partidos ante los ourensanos siempre son especiales: “La verdad es que sí. En la 24/25 empecé en Zamora y en la primera vuelta empatamos en la Ruta de la Plata 1-1. Recuerdo que ese partido fue el 7 de diciembre y me expulsaron. Luego me fui la segunda vuelta cedido al Tarazona, y cuando vinieron a jugar allí conseguimos la victoria y volví marcar gol”.

Esta temporada, aunque tenía un año más de contrato, decidió cambiar de aires: “Arreglamos para salir y firmé en Antequera por dos temporadas, pero las cosas no salieron como esperaba y en el mercado invernal apareció el Ourense CF y no dudé en venir a probar suerte”. Aunque aquí tampoco le están saliendo las cosas como esperaba: “Me adapté bien, porque Ourense y Zamora son muy parecidas, y en el equipo estoy muy a gusto. La única pega es no poder tener más minutos, pero bueno, son cosas del fútbol que a veces es una montaña rusa”.

También habló Luis Rivas de cómo vé la situación de su equipo: “Nos veo bien, tenemos las ideas muy claras y sabemos muy bien a lo que jugamos. Tenemos muy buena actitud y pensamiento y no tengo ninguna duda de que nos vamos a salvar. Es una liga muy complicada desde la primera jornada y todo está muy igualado, pero lo importante es tener buena disposición y nosotros la tenemos”.

Termina hablando del rival: “Es un muy buen equipo, que tiene una gran plantilla, jugadores con calidad y que vienen en una buena racha, pero eso también nos motiva y si hacemos lo que tenemos que hacer, seguro que podemos llevarnos los tres puntos, aunque luego el verde será el que decida”. Tampoco tiene claro qué hará si marca: “Bueno, primero tengo que jugar, luego si consigo marcar no sé muy bien lo que haría, tengo dudas y supongo que lo decidiría en el momento, dependiendo de la importancia del gol, pero a día de hoy no sabría”.

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