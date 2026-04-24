Luis Rivas, jugador del Ourense CF: “El Zamora es muy buen equipo”

Luis Carlos Chaverra Rivas (Chocó-Colombia, 11/7/ 2003), delantero del Ourense CF, equipo en el que llegó en el pasado mercado invernal cedido desde el Antequera, del Grupo 2 de Primera Federación, vivirá el domingo un partido especial, porque se enfrenta al Zamora, equipo que le dio a conocer en España y donde jugó dos temporadas.

El jugador azulón reconoce que el equipo zamorano siempre será especial para él: “A finales de 2002 vine a hacer una prueba con ellos y en enero ya volví para fichar. Empecé en el filial, pero en Semana Santa debuté con el primer equipo en O Vao, contra el Coruxo, y ya me quedé hasta final de temporada”. Pero aún fue mejor la temporada siguiente: “Logramos el ascenso en el play off, recuerdo que había sido campeón el Ourense CF y que habíamos venido a jugar a Oira. Ganamos 0-3 y tuve la suerte de hacer el segundo gol. Allí viví muy buenos momentos y aunque quedan pocos jugadores sí que mantengo relación con algunos como Fermín Sobrón, Carlos Ramos o Luismi Luengo”.

Y es que los partidos ante los ourensanos siempre son especiales: “La verdad es que sí. En la 24/25 empecé en Zamora y en la primera vuelta empatamos en la Ruta de la Plata 1-1. Recuerdo que ese partido fue el 7 de diciembre y me expulsaron. Luego me fui la segunda vuelta cedido al Tarazona, y cuando vinieron a jugar allí conseguimos la victoria y volví marcar gol”.

Esta temporada, aunque tenía un año más de contrato, decidió cambiar de aires: “Arreglamos para salir y firmé en Antequera por dos temporadas, pero las cosas no salieron como esperaba y en el mercado invernal apareció el Ourense CF y no dudé en venir a probar suerte”. Aunque aquí tampoco le están saliendo las cosas como esperaba: “Me adapté bien, porque Ourense y Zamora son muy parecidas, y en el equipo estoy muy a gusto. La única pega es no poder tener más minutos, pero bueno, son cosas del fútbol que a veces es una montaña rusa”.

También habló Luis Rivas de cómo vé la situación de su equipo: “Nos veo bien, tenemos las ideas muy claras y sabemos muy bien a lo que jugamos. Tenemos muy buena actitud y pensamiento y no tengo ninguna duda de que nos vamos a salvar. Es una liga muy complicada desde la primera jornada y todo está muy igualado, pero lo importante es tener buena disposición y nosotros la tenemos”.

Termina hablando del rival: “Es un muy buen equipo, que tiene una gran plantilla, jugadores con calidad y que vienen en una buena racha, pero eso también nos motiva y si hacemos lo que tenemos que hacer, seguro que podemos llevarnos los tres puntos, aunque luego el verde será el que decida”. Tampoco tiene claro qué hará si marca: “Bueno, primero tengo que jugar, luego si consigo marcar no sé muy bien lo que haría, tengo dudas y supongo que lo decidiría en el momento, dependiendo de la importancia del gol, pero a día de hoy no sabría”.