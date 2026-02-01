El Ourense CF cae en Fadura ante el Arenas de Getxo (2-1)

Sergio Benito y Nacho Castillo durante el encuentro en Fadura ante el Arenas de Getxo.

El Ourense CF viajó Getxo para enfrentarse al Arenas en un partido muy igualado, donde ambos conjuntos llegaban en una racha similar, dos victorias en los últimos cinco partidos, y la necesidad de ganar para ampliar la distancia con los puestos de descenso.

El partido comenzó con los de Dani Llácer mejor que su rival sobre el terreno de juego y obligando a Gastesi a emplearse a fondo para evitar el gol visitante. Con el transcurso de los minutos el partido se fue igualando con ambos conjuntos llegando al área rival pero sin peligro.

Lartitegi, uno de los más destacado, dejó atrás por velocidad a Enol Coto para poner un centro que Vizcay remató a gol como marcan los cánones: marcando los tiempos y conectando de manera potente el balón con la cabeza. Se adelataron los locales y con el 1-0 se llegó al descanso pese a que el Ourense CF intentó igualar.

La segunda mitad arrancó con Dani Llácer dejando en el banquillo a Nacho Castillo para dar a entrada a David Rabadán con el objetivo de ser más vertical. Volvía a generar algo de peligro el Ourense CF pero sería el Arenas de Getxo quien volvería a anotar.

Alex Moreno encontró un carrill vacio para recorrer sin oposición más de medio campo y batir desde la frontal a Álvaro Ratón (2-0). Con ese tanto, Llácer mandó todo al ataque dando entrada a Amin y Ochoa. Fue el segundo quien nada más avisó estrellando un balón al larguero.

Volviería a estrellarse en el larguero un remate de Coto antes de que llegara el tanto de Rabadán. Una falta lateral es rematada, otra vez, al larguero por Yelbat pero esta vez el rechace es cazado por Rabadán quien anotó (2-1)

Lo intentó el Ourense CF, pero los pupilos de Jon Erice guardaron bien la ventaja y evitaron perder dos puntos muy importantes y llevarse finalmente la victoria.