El Ourense CF cae por la mínima ante el Cacereño (0-1)

El Ourense CF recibió al Cacereño pero lo hizo jugando de local en Monforte debido a la reforma que está viviendo el maltrecho césped de O Couto. El equipo venía de derrotar por 2-0 al Osasuna Promesas en su último encuentro donde Enol Coto fue protagonista con uno de los mejores goles de la temporada.

Una primera mitad donde el Ourense CF arrancó con más impetú llegando con cierto peligro pero sin puntería a la portería del Cacereño. Con el paso de los minutos, el partido se fue igualando aunque seguía dominando los azulones.

Los visitantes se mostraron cómodos y encontraron la recompensa a diez minutos del descanso cuando Diego Gómez mando a la red un contragolpe poniendo en ventaja a los de Julio Cobos.

La segunda mitad empezó con ambos conjuntos sin generar demasiado peligro pero con el paso de los minutos el Ourense CF fue quien dominó sobre el césped de A Pinguela. Los de Dani Llácer llegaban pero sin peligro.

Debutó Sergio Benito con los azulones cuando Llácer decidió jugar con dos delanteros. Los últimos diez minutos fueron un asedio azulón que siempre se topó con un Diego Nieves excelso quien evitó hasta en tres ocasiones el empate local.

Hasta en la última jugada pudo empatar el conjunto ourensano pero la zaga cortó providencialmente un balón suelto dentro del área para que el conjunto extremeño sumara su segunda victoria como visitante de la temporada y cortara la racha del Ourense CF.