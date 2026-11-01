El Ourense CF se enfrenta a un Bergantiños invicto en su casa

El Ourense CF visita el campo de As Eiroas para medirse, desde las cinco de la tarde, al Bergantiños, uno de los equipos más en forma de la liga.

Los ourensanos llegan tras una buena semana luego de ganar a la Gimnástica, como reconoce su técnico, Jorge Cuesta: “Nos valió para saber un poco por dónde ir, dejando portería a cero y marcando tres goles, pero ya toca pensar en Carballo”. Un derbi especial, porque el azulón entrenó allí una temporada: “Son partidos que a todo el mundo le gusta jugarlos y en lo personal tengo ganas de volver porque dejé allí muchos amigos”. Y habla del rival: “Un equipo con buenos jugadores, que lleva dos o tres años asentado en la categoría, que no creo que cambien mucho su juego, sobre todo en casa. El Bergantiños habitual en su campo, que tratará de buscar nuestros puntos débiles”.

Jorge Domingo es duda y Brais Penela ya está recuperado.