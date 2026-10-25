El Ourense CF vuelve a sonreír tras ganar a la Gimnástica de Torrelavega (3-0)

El Ourense CF regresó a la senda de las victorias. Lo hizo después de ganar a la Gimnástica de Torrelavega por tres goles a cero, en un partido en el que los ourensanos fueron superiores y no pasaron por apuros ante un rival que dejó una pobre imagen sobre el verde de O Couto.

Sabían los azulones de la importancia del partido, máxime después de tres jornadas sin sumar un triunfo que había empañado el buen comienzo liguero de los de Jorge Cuesta. Por eso, desde el pitido inicial se les vio más enchufados y moviendo la pelota con más rapidez, ante un rival que de inicio optó por esperar en su campo. Con todo, el primer susto se lo llevaron los aficionados locales. Fue en el minuto 8 con una internada por la izquierda de Saúl García, de los mejores de los visitantes. Se fue tanto de Miguel Cera como de Ramírez, que estuvieron demasiados blandos, y se plantó ante Diego García, que se hizo grande para, con la pierna izquierda, evitar el 0-1. Seguramente si marcan los cántabros el partido hubiera sido otro, pero no fue así y se fueron diluyendo con el paso de los minutos y quedando a merced de un Ourense CF que fue creciendo.

En el minuto 14 avisó Domi Fernández con un buen disparo que despejó con apuros Dani Sotres y el rechace lo envió por encima del larguero Iker Punzano. En el 22 probó desde fuera del área Facu Ballardo y volvió encontrarse con el meta visitante. Y en el 26 Robus recoge un rechace y manda la pelota fuera también. Fueron las ocasiones que avisaron de la llegada del primer gol local. Minuto 32. De nuevo, Robus roba a su par en la salida de pelota visitante y engancha un zapatazo desde fuera del área que se cuela en la portería de un desesperado Sotres. Antes del descanso, Domi Fernández reclamó un penalti por manos de un defensor tras centro que el colegiado no señaló, y Facu Ballardo enganchó un buen disparo que, tras dar en un defensa, se fue rozando el poste. Fue una buena primera parte de los azulones, que pudieron irse con más ventaja.

En la segunda parte, el partido se puso muy pronto de cara para los ourensanos. En el 52, tras un saque de esquina, Ramírez cabecea solo y el balón tras pegar en el poste, entra mansamente en la portería de la Gimnástica 2-0 y partido casi sentenciado.

La Gimnástica de Torrelavega volvió a dar señales de vida en el 67, cuando el exazulón Dani Salas recogió un balón suelto en el área, pero pese a estar solo, lo mandó fuera, a la izquierda de Diego García. Con el partido decidido, los ourensanos buscaron incrementar la cuenta goleadora. La tuvo el delantero Viti en el 75 tras una buena internada luego de pelear por una pelota en la frontal que se llevó por raza y caracter. Encaró al meta Dani Sotres, que estuvo muy rápido para sacar una mano abajo y evitar el tercero. También Marquitos, después de realizar una buena combinación, probó con un disparo que le marchó arriba. Y cuando parecía que ya no se movería el marcador, de nuevo el incansable Viti forcejeó con la defensa visitante para llevarse una pelota por insistencia, encaró al portero visitante y con un tiro raso al palo largo, puso el 3-0 que ya fue definitivo.

Una cómoda victoria para los ourensanos que vuelven a sumar de tres en un mes de octubre en el que se le resistía la victoria, pero que por fin llegó, para devolver la tranquilidad al vestuario.