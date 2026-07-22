El Ourense CF ficha a Román Noya y a Álex Lorenzo

El Ourense CF encara la última semana antes de comenzar los entrenamientos con la clara idea de darle un buen empujón a la confección de la plantilla para la próxima temporada. Dos han sido las incorporaciones que se suman al plantel dirigido por el técnico Jorge Cuesta, pero no serán los últimos de esta semana.

Se trata del portero Román Noya y del centrocampista Álex Lorenzo, que tienen varias cosas en común. Ambos son gallegos, los dos estuvieron muchas temporadas en las categorías inferiores del Deportivo de A Coruña y ambos compartieron vestuario la pasada temporada en el Bergantiños, compitiendo dentro de la Segunda Federación.

Ambos fichajes llegan para sumar efectivos a una plantilla que comenzará a entrenar la próxima semana

El cancerbero, Román Noya Noya (7 /3/2006- Ordes) es una apuesta de futuro que viene a competir por la menta azulona con el ourensano Diego García. Desarrolló casi toda su carrera en las categorías inferiores del Deportivo, al que llegó en edad alevín y pasó por todas sus categorías hasta la División de Honor juvenil, equipo con el que se proclamó campeón de liga, y tuvo participación en la Copa de Campeones. Cuando le quedaba todavía un año de juvenil se marchó al Burgos CF, con el que jugó en su último año en esa franja de edad y la pasada temporada en el filial Burgos Promesas. Ahora ha decidido regresar a casa y comprometerse con el equipo ourensano.

El segundo fichaje es el centrocampista Alejandro Lorenzo Monterroso (24 /12 /2202- Melide), que se le conoce deportivamente como Meli por su procedencia, o como Álex Lorenzo. Al igual que su compañero Noya también conoce bien la base del Deportivo, donde estuvo cinco temporadas desde cadetes hasta juveniles, si bien en el último año decidió irse al Ural para jugar en División de Honor. Dejó la entidad coruñesa y firmó por el Silva en Tercera Federación, donde fue uno de los jugadores importantes, lo que le llevó al Bergantiños de Carballo donde esta temporada fue la tercera defendiendo la camiseta rojilla y donde también coincidió con el técnico Jorge Cuesta, que volverá a dirigir la próxima temporada. En la primera, Álex Lorenzo fue uno de los jugadores claves en el ascenso del equipo a Segunda Federación disputando 27 partidos. En la siguiente tuvo menos participación por culpa de una rotura de ligamento cruzado anterior que le tuvo casi inédito toda la temporada. En esta volvió a coger protagonismo teniendo participación en 24 partidos.

Ahora llega al conjunto azulón con la intención de ser uno de los jugadores importantes en la zona de construcción del equipo de un Jorge Cuesta que le conoce bien y que tratará de sacarle el máximo rendimiento posible. En los próximos días llegará más incorporaciones al equipo.