Cándido Gómez sustituye a Dani Llácer en el banquillo del Ourense CF

El Ourense CF da un giro radical en su banquillo para las dos jornadas de liga que faltan. Tras muchas y variadas reuniones desde la finalización del partido del pasado domingo, con derrota ante el Celta Fortuna y que llevó al equipo a puestos de descenso directo, la destitución del entrenador Dani Llácer comenzó a coger cuerpo y este martes se confirmó.

El técnico, que conocía la noticia en la tarde de este martes, llegó al equipo esta temporada y lo deja después de 36 jornadas de liga en el puesto 19 con 39 puntos, a dos de la salvación. Aunque será recordado por los dos grandes éxitos conseguidos a lo largo de la temporada. Por un lado, se proclamó campeón de la Copa Federación luego de vencer en el campo de O Couto al Orihuela por un claro y rotundo 3-0. Por otro, tuvo una destacada participación en la Copa del Rey, en la que el equipo azulón eliminó a dos equipos de Primera División, el Real Oviedo (4-2), y el Girona (2-1), quedando eliminados en los dieciseisavos de final ante el Athletic Club de Bilbao, por (0-1), tanto conseguido por Jaureguizar en la segunda parte de la prórroga, en un campo de O Couto que presentaba casi 7 mil aficionados.

En la la liga la situación fue diferente y, tras un comienzo complicado, el equipo fue remontando y llegando a estar en una situación acomodada, si bien en las últimas jornadas ha vuelto a caer a los puestos de descenso.

Primer entrenamiento

Está previsto que en la mañana de este miércoles el técnico Dani Llácer, junto a su segundo entrenador, Édgar Ponce, y el preparador físico, José Alberto Cavada, acudan al campo de Oira para antes de iniciar la sesión matinal que comenzará a las diez y media para despedirse de la que fue su plantilla durante toda la temporada.

Aunque desde la junta directiva del equipo azulón se barajaron varias propuestas y a falta de confirmación oficial, todo indica que quien coja al equipo las dos jornadas que faltan sea el veterano técnico ourensano Cándido Gómez, que la temporada pasada entrenó al equipo juvenil, con el que logró el ascenso a la Liga Nacional y que esta trabajó con el Benjamin A. Estaría acompañado por Manu Rodríguez, que en la actualidad formaba parte de la secretaría técnica del club y con anterioridad formó parte del cuerpo técnico de Rubén Domínguez, justo después de ser jugador del equipo. Les acompañaría Dani Portela, que formaba parte del cuerpo técnico anterior, Iago Taboada, que también continuará como entrenador de porteros, y Roberto Álvarez “Gori”, así como Manu Morgade, que seguirá ejerciendo las labores de delegado de equipo.