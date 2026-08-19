El Ourense CF no perdona y gana al Arenteiro en un amistoso en Espiñedo (1-2)
ASFIXIANTE CALOR
El equipo de Jorge Cuesta ganó al Arenteiro por un gol a dos en un nuevo amistoso disputado en el campo de Espiñedo
El Ourense CF derrotó por un gol a dos al Arenteiro en un nuevo partido amistoso para ambos equipos, marcado por el asfixiante calor, que significó el regreso al campo de Espiñedo para el portero Diego García y el delantero Marquitos, que vivieron las épocas doradas del club en las últimas temporadas, y también del técnico Jorge Cuesta, que durante cuatro meses fue el entrenador verde la pasada temporada en su último viaje en la Primera Federación.
El partido estuvo marcado por el calor, que fue sin duda el protagonista de un encuentro que en la primera parte estuvo más igualado. Se adelantaron los verdes a los trece minutos gracias al tanto marcado por Abiodum al rematar un saque de esquina y sorprender a la defensa ourensana. El gol espoleó a los visitantes, que tuvieron más control y empezaron a dominar el juego. Fruto de ello llegó el empate en el minuto 40. Fue en una internada por la derecha que finalizó en un centro que aprovechó Jorge Domingo, para rematar con la derecha y mandar la pelota lejos del alcance de Esteban Ruiz.
La segunda parte tuvo menos historia, porque el Ourense CF fue el dominador absoluto del partido. Los cambios le dieron más mordiente, mientras que los de Marc Vidal, con un equipo plagado de juveniles en el banquillo, apenas inquietaron la portería visitante.
En el minuto 63 Bomwinsun, con un zurdazo desde la frontal, ponía el 1-2 que ya sería definitivo, pese a que los ourensanos pudieron ampliar la cuenta.
El Arenteiro tiene previsto jugar dos amistosos más esta semana, hoy a las ocho ante el Chantada y el sábado a las doce ante el Verín, ambos partidos en el campo de A Uceira. Por su parte, el Ourense CF jugará este viernes a las 19:00 en el municipal de Pol ante el CD Lugo.
Ficha técnica
CD Arenteiro:
Esteban Ruiz; Adri, Nespereira, Ocampo, Abiodum, Toño, Awuley, Edu Ferreira, Wilians, Biho y Gabi. También jugaron Samu, Dani Real, Bardelás, Maikel, Rubi, Miguel y Mateo.
Ourense CF:
Diego García; Iván Muñoz, Manu Buide, Facu Ballardo, Aarón Delgado, Álex Lorenzo, Marquitos, Jorge Domingo, Brainsky, Rubi Casas y Bomwinsun. También jugaron Román Noya, Iván Amandi, Viti, Robus, Ihad, Achore y Brais Penela.
Goles:
1-0: minuto 13, Abiodum.
1-1: minuto 40, Jorge Domingo.
1-2: minuto 63, Bomwinsum.
Árbitro:
Dirigió el encuentro Rubén Pérez, del Colegio de Ourense.
Incidencias:
Partido amistoso celebrado en el campo de Espiñedo en una tarde muy calurosa ante la presencia de 300 aficionados.
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