El Ourense CF no quiere volver de vacío de Pasarón ante el Pontevedra CF

El Ourense CF visita este sábado por la tarde el campo de Pasarón para, desde las cuatro y cuarto, enfrentarse al Pontevedra CF en lo que será el segundo derbi consecutivo para los azulones y tercero en los últimos cuatro partidos. Y lo hacen con la intención de romper una racha negativa lejos de O Couto, donde no ganan desde el pasado 22 de noviembre cuando lo hicieron en Espiñedo por 0-2. Enfrente un Pontevedra que, además de los muchos nombres que tienen pasado en el club ourensano, es el equipo revelación de la liga y está en puestos de promoción de ascenso.

Pocas novedades en el aspecto deportivo en ambos equipos y muy pocas bajas también. En los ourensanos solo faltará Nacho Castillo, que sigue recuperándose de su lesión, mientras que en los pontevedreses la única ausencia es Diego Gómez. El jugador natural de Amoeiro arrastra un partido de sanción que no pudo cumplir la pasada jornada en Getxo al aplazarse el choque.

Dani Llácer, técnico de los azulones, afirmó en la previa que “viajamos con muchas ganas de competir y buenas sensaciones. Creo que llegamos bien, haciendo buenos partidos y queremos seguir sacando puntos para cuanto antes conseguir el objetivo”. Sobre el Pontevedra destacó que “es la revelación de la liga, un equipo recién ascendido que está haciendo una gran temporada. Tiene buenos jugadores con calidad, son muy regulares, compiten muy bien, es muy difíciles hacerles peligro como demuestra que son uno de los equipos menos goleados y tendremos que estar muy atentos”. Y termina hablando de los suyo. “Tenemos claro que debemos de ser nosotros mismos, ser agresivos tener nuestra propia identidad, y estar preparados para saber sufrir, que habrá momentos en el que nos van a apretar, pero también que vamos a tener nuestras opciones y debemos aprovecharlas”.

Por su parte, Rubén Domínguez, desde el banquillo granate, dijo que “es un partido especial porque es bonito jugar contra el Ourense CF, que ojalá le vaya muy bien y salven la categoría, pero ahora mismo lo que tenemos entre ceja y ceja es meter al Pontevedra en play off”. Y habló del partido. “El campo no está muy bien y propiciará un encuentro de mucho duelo, disputa y habrá que estar muy vivo a las segundas jugadas”.