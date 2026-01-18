Ourense CF-Osasuna Promesas, un partido para no equivocarse

El Ourense CF lo tiene claro. Este mediodía, desde las 12:00 horas en O Couto, recibe a Osasuna Promesas y no puede dejar escapar los tres puntos. Será el primero de los dos partidos consecutivos que jugará como local y ante dos rivales directos por evitar los puestos de descenso. Aunque esté pasado viernes se conoció que el segundo ante el Cacereño no se jugará en el maltrecho campo de O Couto. Ante las numerosas quejas recibidas, la Xunta de Galicia ha decidido tomar medidas y va a ser reparado con un césped nuevo lo que obligará a los dos equipos que lo utilizan a tener que jugar un partido cada uno en otro estadio. El equipo de Dani Llácer ha elegido para el próximo el campo de A Pinguela, en Monforte.

Antes está la cita de este mediodía, a la que el conjunto azulón llega muy mermado. Amén de los cuatro jugadores que dejaron el equipo, el más utilizado fue Marco Camus, hoy tampoco estarán Jerin, al que le han caído dos partidos de sanción tras su expulsión en Ponferrada; Álvaro Yuste, que cumplirá un partido por doble amonestación; y Adri Guerrero, que cumple ciclo de cinco amarillas. Tres jugadores habituales en los onces de Llácer que tendrá que hacer rotaciones en el once. Los 18 jugadores disponibles están todos convocados.

El técnico del Ourense CF hablaba en primer lugar del rival que van a tener enfrente, el filial navarro: “Es el equipo menos filial de todos, pero que compite muy bien, que necesita sumar pocos pases para generar peligro porque arriba tienen jugadores diferenciales como Pedroarena, Jon García, Lumbreras u Osambela, pero que se adapta muy bien al juego directo, al ataque rechace, al balón parado porque tiene elementos para ello. Quizá este año les está faltando algo de gol, pero son muy estables y sólidos en defensa”.

Habló también Llácer de las bajas con las que afronta este partido. “Es verdad que entre las salidas que hubo, los tres sancionados, más algunos que andan renqueantes vamos un poco justos. Pero tengo claro que si algo ha demostrado este grupo de jugadores es que pongas al que pongas casi no se nota como vimos en Copa Federación, la del Rey o en la Liga. Los que somos tengo claro que vamos a competir muy bien”.

Y terminaba calificando las dos próximas citas ante rivales directos: “Para nosotros son dos choques muy importantes, vitales. Ya no por el hecho de ganar, sino por el de quitarles a ellos los tres puntos, intentar ganar el gol average, que a final de liga puede ser importante, y volviendo a coger buenas sensaciones después de perder en Ponferrada, que diría que fue uno de los peores de la temporada y recuperar esas sensaciones positivas”. En la primera vuelta, en Tajonar, empataron a un gol, el tanto azulón fue obra de Íker Punzano.